JAKARTA - Andin (Amanda Manopo) berharap tidak ada kebohongan lagi yang disembunyikan Aldebaran (Arya Saloka) terhadap dirinya di Ikatan Cinta. Andin berusaha menata hatinya untuk kembali menyematkan rasa percayanya terhadap Aldebaran. Aldebaran merasa lega melihat Andin yang kembali ke Rumahnya disambut hangat oleh Rossa (Sari Nila), terlebih Reyna (Ariqa Farikha Shakila), Mirna (Chika Waode), Kiki (Ayya Renita) dan Uya (Jantuk).

Sinetron Ikatan Cinta yang tayang pada Senin (15 Februari 2021), pukul 19.30 WIB, kisahnya semakin menarik. Dimana Andin yang sudah kembali ke Rumah Aldebaran demi Reyna dan berniat untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Aldebaran di pengadilan Agama. Tak hanya itu, Aldebaran memerintahkan Rendy (Ikbal Fauzi) untuk menyelidiki siapa pelaku yang sudah menghalangi dan menyerang Nino (Evan Sanders) dan Rafael (Carlo Milk) pada saat penyelidikan kasus pembunuhan Roy (Fiki Alman). Elsa (Glenca Chysara) sangat panik karena mengetahui Aldebaran menyelidiki kejadian tersebut.

Aldebaran lega mendengar keputusan Andin yang berniat mencabut gugatan cerainya, terlebih usahanya untuk membawa Andin kembali ke Rumahnya tidak sia-sia. Tapi dibalik itu semua Al pun merasa khawatir juga jika Rossa akan mengetahui terdakwa pembunuh Roy adalah Andin, Al berharap hal itu tidak akan terjadi. Begitu juga Andin yang sangat berharap kebenaran akan segera terungkap.

Reyna sangat senang papa dan mamanya bersatu kembali. Mirna dan Kiki bekerja sama mencari cara agar Reyna tidak tidur dengan Al dan Andin, karena mereka berharap Aladin On The Way. Reyna pun setuju dengan Mirna dan Kiki. Mereka tampak sangat bahagia terlebih Rossa.

Rendy melaporkan hasil penyelidikannya kepada Aldebaran, Aldebaran kaget mendengarnya dan tertegun. Disisi lain Sarah (Natasha Dewanti) memberitahu ke Elsa dan Nino bahwa Surya (Surya Syaputra) sudah boleh pulang dari RS saat itu, Sarah memberitahu Elsa dan Nino bahwa Andin dan Al sudah baikan dan Andin sudah kembali ke Rumah Aldebaran. Nino tersenyum simpul dan sedikit lega. Sedangkan Elsa merasa cemas dan menerka-nerka apakah Al benar-benar sudah yakin bahwa Andin bukan pelaku pembunuhan Roy?

Lantas akankah Andin benar-benar mencabut Gugatan Cerainya terhadap Aldebaran di Pengadilan Agama? Akankah kerja sama Mirna dan Kiki berhasil untuk mewujudkan Aladin On The Way? Dan apakah Rendy berhasil mendapatkan Sketsa wajah pelaku yang menghalangi dan menyerang Nino dan Rafael? Akankah Aldebaran dan Rendy berhasil mengetahui/mendapatkan Pelaku yang menghalangi Nino dan Rafael dalam penyelidikan kasus Pembunuhan Roy?

(aln)