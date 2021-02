JAKARTA - Setelah laksamana raja menghancurkan harapan sang ‘Diva Melayu’ untuk menjadi teman duet yang diinginkan, apakah Superstar kali ini mendapatkan teman duet sesuai harapan?. Menjadi tayangan yang menjanjikan di setiap episodenya I Can See Your Voice (ICSYV) selalu memberikan tontonan yang menarik, lucu dan layak untuk dinantikan.

Pada ICSYV kali ini yang akan menjadi superstar adalah seorang Diva kebanggaan Indonesia yang telah makan asam garam dalam dunia tarik suara di belatika musik nusantara, Titi Dj akan mencoba instingnya untuk menebak Mistery Singer dan akan berduet dengannya di Final Stage nanti.

Detective celebrity yang akan tampil Senin depan adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Alifa Lubis Wendy Cagur, Rangga Moela dan Chika Jessica. Duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai host acara ini yang akan membuat lebih hidup dan menarik pada game show ini.

Baca Juga:

Sketsa Diva Dangdut Memadu Kasih Dengan Akang Gendang? Gimana ya Ceritanya?

Bikin Baper! Rekomendasi Tontonan Romantis Spesial Valentine Day di Aplikasi RCTI+

Detective yang penuh Canda tawa selalu saja menjadi wejangan untuk para superstar, kembalinya Wendy Cagur membuat suasana makin menghibur “itu suara aslinya, iya itu suara asli dari engsel pintu” ujar Wendy ketika mengomentari salah satu Mistery Singer diatas panggung, karena sulitnya menentukan good voice dan bad voice diantara mereka.

Sang diva dibuat pusing oleh ulah para detective yang kurang memberi solusi untuk menebak para Mistery Singer, sehingga insting sang diva yang menuntunnya untuk menebak para Mistery Singer. Ivan Gunawan sebagai detective senior yang selalu hadir mencoba memberi masukan kepada sang Diva tetapi tak didengar dan terjadilah debat hebat.

Setiap episodenya selalu memberikan hal yang berbeda, kali ini sang Diva kedatangan kembarannya yang menyamar menjadi Mistery Singer, selanjutnya salah satu peserta tidak terima saat tereliminasi oleh sang Diva.

Nama-nama para Mistery Singer selalu saja unik di setiap episodenya, pada episode kali ini ada enam kontestan yang akan di tebak oleh Titi Dj, diantaranya : Titisan Dewa, Diva Lentik, Master Lambad, Mojang Geulis, Leo Boy dan Bahasa Kalbu . Akankah sang Diva Titi Dj mendapatkan Good voice kali ini mengikuti jejak superstar terdahulu?. Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season 5 Senin, 15 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati. Program ICSYVI juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.