JAKARTA - Ramainya bencana alam di awal 2021 membuat hati Rian D'Masiv untuk bergerak. Ia melakukan aksi sosial untuk bisa membantu para korban bencana alam yang melanda sebagian wilayah Indonesia.

Rian Ekky Pradipta memang kerap melakukan aksi sosial. Dirinya juga sering mendatangi wilayah bencana untuk bisa menghibur dan memberikan healing untuk korban pasca-bencana. Ia pun mendirikan Yayasan Jangan Menyerah Indonesia untuk mendukung misi sosialnya.

Kali ini, Rian akan melelang gitar kesayangannya, Gretsch Country Gentelmen 6122 tahun pembuatan 1966. Gitar yang digunakan U2 The Edge, personil The Beatles George Harrison, John Squire dari Stone Roses hingga Lou Reed The Velvet Underground.

Lewat akun Instagram miliknya, Rian telah memulai lelang pada 13 Februari. Sontak, banyak warganet yang menyambut, dan ingin memiliki gitar tersebut. Bid lelang dimulai dari angka Rp150 juta hingga mencapai Rp199 juta. Puncaknya, pengusaha Basuki Surodjo sebagai penawar tertinggi dengan angka Rp200 juta.

"Alhamdulilah Lelang gitar milikku dimenangkan oleh kumendan ku cobaz @basukisurodjo dengan nilai Rp200.000.000 dan hasil dari lelang akan di sumbangkan kepada anak2 korban bencana alam yg ada di indonesia melalui yayasan Jangan menyerah indonesia @janganmenyerahid. Terimakasih buat teman-temanku sahabat ku yang sudah support dan ikut lelang gitar bersejarah ku," ucap Rian.

Dana yang terhimpun akan disalurkan Yayasan Jangan Menyerah Indonesia untuk kemudian diberikan kepada anak-anak korban bencana.

