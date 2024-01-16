JAKARTA - Belakangan ini bermunculan pencipta lagu yang mengaku tak pernah mendapat hak royalti dari karyanya.Terbaru Anji Manji yang merilis daftar lagu ciptaannya yang royaltinya tak pernah didapatkannya.

Sebagai seorang musisi, Rian Ekky Pradipta pun ikut prihatin melihat fenomena ini. Vokalis D'MASIV itu pun berpesan agar sistem pengelolaan royalti musik harus dibenahi agar para pencipta lagu tak perlu lagi berkoar-koar menuntut haknya.

"Lagi sedih lihat banyak musisi dan pencipta lagu saling larang melarang membawakan lagu. Kalo gue sih yang harus diperbaiki adalah sistem tata kelola royalti musik nya," tulis Rian dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (16/1/2024).

Pasalnya, Rian memahami betul bahwa pencipta lagu tentu ingin karyanya terus dihargai dan kehidupan mereka dapat terus sejahtera dengan karya yang telah diciptakannya.

"Siapa sih yang gak mau sejahtera karena karya yang sudah di buat? Gue rasa itu impian setiap musisi, penyanyi dan pencipta lagu bisa sejahtera dengan karya nya," sambungnya.

Rian sendiri tak melarang jika ada musisi yang ingin membawakan lagu ciptaannya karena sejatinya bukan mereka yang bertanggung jawab atas royalti melainkan pihak penyelenggara event atau promotor.