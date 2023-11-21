7 Kali Cintanya Ditolak, Rian DMasiv Ungkap Kisah di Balik Lagu Cinta Ini Membunuhku

Rian Dmasiv ungkap kisah di balik lagu Kisah Ini Membunuhku (Foto: Okezone)

JAKARTA - Vokalis D'Masiv, Rian Ekky Pradipta mengenang cerita di balik pembuatan salah satu lagu hits bandnya 'Cinta Ini Membunuhku'. Lagu dari album Perubahan yang dirilis tahun 2008 itu ternyata terinspirasi dari kisah pilu yang dialami Rian sebagai penulisnya.

Ya, bukan rahasia lagi jika beberapa lagu-lagu yang meledak di pasaran itu tercipta dari kisah nyata para penciptanya, utamanya kisah-kisah pilu soal percintaan. Sedang galau-galaunya, mencurahkan isi hati lewat lirik lagu rasanya terdengar begitu dramatis.

Seperti itulah kira-kira yang terjadi pada Rian saat dia duduk di bangku SMA. Rian begitu terpikat dengan salah satu perempuan hingga membuatnya memberanikan diri untuk menyatakan cinta.

Nahasnya, tujuh kali mencoba mengutarakan niat untuk menjadi kekasih, tujuh kali pula Rian mendapat penolakan dari perempuan itu.

"Pengalaman gue zaman SMA, suka sama cewek nembak sampai 7 kali dan selalu ditolak," ujar Rian dikutip dari cuitan di akun X miliknya, Senin (20/11/2023).

Saking pahitnya, kenangan itu selalu tersimpan dalam hatinya. Rian bahkan masih ingat betul kalimat yang terlontar dari perempuan itu saat menolak cintanya.

Kala itu, Rian bergegas pulang ke rumah. Dalam keadaan patah hati, galau setengah mati, Rian mengambil gitar dan mulai mencurahkan isi hatinya lewat lirik yang terucap dan petikan gitar yang terus mengalun.