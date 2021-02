JAKARTA - Hari Valentine bisa dinikmati di rumah dengan menonton tayangan berkualitas bersama pasangan. Anda bisa memilih film-film lama yang bisa membangkitkan nostalgia atau menonton film romantis yang ada di berbagai platform penyedia film resmi atau legal.

Berikut daftar film romantis untuk merayakan Hari Valentine bersama pasangan, seperti dirangkum pada Minggu (14/2/2021).

Baca Juga:

Fakta-Fakta Menarik Sejarah Hari Valentine, Milenial Wajib Tahu!

Mengintip Penampilan Romantis Dudy Oris dan Lala Karmela di Hari Valentine

1. When Harry Met Sally...

Di urutan pertama ada When Harry Met Sally, sebuah film komedi Amerika tahun 1989. Ini merupakan salah satu film romantis yang klasik tentang friendzone. Film garapan Rob Reiner dan Nora Ephron ini menceritakan tentang dua lulusan muda yang bertemu dan menjalin persahabatan mereka.

Hubungan Harry dan Sally ini kemudian memuncak menjadi sebuah ikatan erat. Namun, dalam pencarian cinta, ternyata keduanya saling tertarik dan harus menghadapi perasaan mereka masing-masing. Film When Harry Met Sally dibintangi oleh Billy Crystal sebagai Harry dan Meg Ryan sebagai Sally.

2. 50 First Dates

Berikutnya ada 50 First Dates. Ini adalah sebuah film komedi romantis Amerika tahun 2004 yang disutradarai oleh Peter Segal. Film ini menceritakan tentang Henry, seorang dokter hewan yang jatuh cinta pada Lucy, seorang gadis penderita hilang ingatan jangka pendek. Karena Lucy tak ingat pernah bertemu dengan Henry, maka ia harus mengingatkan Lucy setiap hari bahwa ia mencintainya.

50 First Dates ini menampilkan Adam Sandler dan Drew Barrymore sebagai pasangan Henry-Lucy. Selain itu film ini juga dibintangi Rob Schneider, Sean Astin, Lusia Strus, Blake Clark, dan Dan Aykroyd.

3. Valentine’s Day

Berikutnya ada Valentine’s Day. Valentine's Day adalah film komedi romantis Amerika Serikat yang akan dirilis pada Februari 2010. Film garapan Garry Marshall ini menceritakan tentang beberapa kisah cinta yang terjalin pada hari Valentine. Mulai dari kisah Kate yang bertemu seorang pria di penerbangan Irak-Los Angeles, hingga cerita seorang wartawan bernama Kara yang harus bekerja pada hari Valentine bersama bos sekaligus ‘crush’-nya.

Valentine’s Day juga dibintangi aktris aktor Hollywood ternama. Di antaranya Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Ashton Kutcher, Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, dan masih banyak lagi.

4. 10 Things I Hate About You

Berikutnya ada 10 Things I Hate About You. Ini merupakan salah satu film drama romantis yang melegenda. Film tahun 1999 garapan Gil Junger ini adalah sebuah modernisasi dari komedi akhir abad ke-16 karangan William Shakespeare ‘The Taming of the Shrew’, yang dikisahkan kembali lewat latar perguruan tinggi Amerika Serikat pada akhir 1990an.

Film ini menceritakan tentang Cameron, murid SMA yang naksir dan ingin mengencani perempuan bernama Bianca. Namun, Cameron tidak bisa memacari Bianca sebelum kakaknya, Kat, punya pacar. Demi mengejar cinta Bianca, Cameron membayar seorang pria berandalan-misterius bernama Patrick untuk mencoba memikat Kat.

Film ini dibintangi oleh Julia Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Larry Miller, Andrew Keegan, David Krumholtz, dan Susan May Pratt.

5. The Holiday

Terakhir ada The Holiday, sebuah film komedi romansa Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2006. Film yang disutradarai oleh Nancy Meyers ini menceritakan tentang dua wanita dari London dan LA yang memutuskan untuk saling bertukar rumah dalam rangka liburan, agar terbebas dari kerumitan percintaan mereka. Namun, selama perjalanan, mereka justru jatuh cinta dengan pria. Film The Holiday dibintangi oleh Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black dan masih banyak lagi.