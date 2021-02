LOS ANGELES - Aktor Batman, Robert Pattinson digaet untuk membintangi film The Devil in the White City. Dalam film itu berperan sebagai H.H Holmes, seorang dokter sekaligus pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat.

Film itu, menurut We Got This Covered, akan diarahkan oleh sutradara veteran Hollywood, Martin Scorsese. Awalnya, sang sutradara dan sahabatnya, Leonardo DiCaprio akan menjadi produser eksekutif dalam film tersebut.

Proyek berbujet USD200 juta (Rp2,8 triliun) itu merupakan adaptasi dari buku berjudul Killers of the Flower Moon yang hak adaptasinya dibeli DiCaprio pada 2010. Buku itu berkisah tentang pembunuhan warga Osage Nation, suku asli Amerika yang menghuni kawasan Oklahoma, pada 1920.

Masyarakat ini digambarkan kaya raya karena sumber daya minyak mentah yang ada di tanah mereka. Deretan pembunuhan itu akhirnya memaksa J. Edgar Hoover, direktur FBI untuk menyelidiki kasus tersebut.

Sembari Robert Pattinson mempertimbangkan tawaran itu, Martin Scorsese dikabarkan sudah menemukan daftar pemain film tersebut. aktris Lily Gladstone berperan sebagai Mollie Burkhart, warga Osage yang menikahi Ernest Burkhart, keponakan pemilik peternakan paling berkuasa di Oklahoma. Karakter Burkhart, menurut Variety, akan diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Sementara Robert De Niro akan berlakon sebagai paman Burkhart. Ini akan menjadi kolaborasi keenam Scorsese dengan DiCaprio dan kesepuluh kalinya bersama De Niro.