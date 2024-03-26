Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suki Waterhouse Lahirkan Anak Pertama, Robert Pattinson Resmi Jadi Ayah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:45 WIB
Suki Waterhouse Lahirkan Anak Pertama, Robert Pattinson Resmi Jadi Ayah
Robert Pattinson resmi jadi ayah (Foto: Instagram/robertpattinsonofficial)
JAKARTA - Suki Waterhouse dikabarkan melahirkan anak pertamanya dari aktor Hollywood, Robert Pattinson. Kini, bintang film Twilight itu telah resmi menjadi ayah.

Dilansir InStyle, Selasa (26/3/2024), belum diketahui jenis kelamin dari anak pertama Suki dan Robert. Namun, dilaporkan terlihat potret Suki dan Robert jalan bersama sembari membawa kereta bayi di Los Angeles, Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Keduanya terlihat jalan-jalan bersama membawa kereta dorong bayi dan asyik berkeliling dengan ibunda Suki, Elizabeth.

Sementara itu, Suki dan Robert Pattinson sendiri cukup rapat menyimpan perihal kehidupan pribadi mereka termasuk soal kehamilan ini. Terakhir kali, Suki terlihat pada 24 Februari dan berjalan-jalan lagi di sekitar Los Angeles serta memamerkan perut besarnya.

Robert Pattinson

Robert Pattinson resmi jadi ayah (Foto: Instagram/robertpattinsonofficial)


Bintang Daisy Jones & The Six ini juga terakhir kali mengunggah postingan di Instagram pada 29 Februari 2024. Kala itu, Suki terlihat duduk bersama gitarnya dengan perutnya yang juga masih terlihat besar.

Halaman:
1 2
