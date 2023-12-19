Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suki Waterhouse Pamer Cincin di Jari Manis setelah Dilamar Robert Pattinson

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:57 WIB
Suki Waterhouse Pamer Cincin di Jari Manis setelah Dilamar Robert Pattinson
Suki Waterhouse pamer cincin di jari manis usai dilamar Robert Pattinson. (Foto: Instagram/@sukiwaterhouse)
A
A
A

LONDON - Robert Pattinson dikabarkan telah melamar sang kekasih, Suki Waterhouse. Hal itu diketahui setelah aktris Love, Rosie tersebut terlihat mengenakan cincin bertahtakan berlian di jari manisnya. 

Mengutip Page Six, Suki tepergok mengenakan cincin itu saat jalan-jalan bareng Robert di pusat Kota London, pada 17 Desember 2023. Dia terlihat mengenakan crop top hitam dengan jaket berwarna senada yang memamerkan perut buncitnya.

Sementara itu, Robert Pattinson mengenakan kaus dan jaket hitam yang dipadukan dengan celana berwana khaki, topi baseball, dan masker. Mereka terlihat asyik mengobrol sambil berjalan kaki dengan minuman hangat di tangan masing-masing. 

Perwakilan Robert dan Suki memang belum mengonfirmasi kebenaran berita pertunangan kedua aktor ini. Namun fans keduanya menyambut hangat kabar tersebut lewat unggahan di platform X (dulu Twitter).

“Aku sangat berbahagia untuk mereka,” ujar seorang warganet. Lainnya mengatakan, “Selamat untuk Rob, Suki, dan tentunya bayi kalian nantinya.” 

Robbert Pattinson dikabarkan sudah melamar Suki Waterhouse. (Foto: BACKGRID)

Suki Waterhouse mengumumkan kehamilan pertamanya saat tampil di Corona Capital Festival, pada 19 November 2023. Dia mengaku, sengaja memakai baju yang mencolok agar perhatian publik mengarah pada perutnya.

Aktris asal Inggris itu tampil mengenakan mini dress ketat berwarna pink dengan aksen glitter dan coat bulu-bulu. Keberadaan dress itu memperlihatkan perutnya yang mulai terlihat membuncit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
