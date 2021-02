JAKARTA - Banyak penyanyi Indonesia yang tak hanya berprestasi di dalam negeri, namun juga mampu membuktikan namanya sampai di kancah internasional. Sebut saja penyanyi Agnes Mo dan Anggun C Sasmi.

Tak hanya kedua penyanyi itu, ada juga deretan penyanyi yang berhasil dikontrak salah satu label musik asal Amerika Serikat. Dengan kerja keras dan cara tersendiri penyanyi ini mampu menembus dunia internasional.

Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone.

1. Rich Brian

Pemilik nama asli Brian Immanuel ini lahir dan besar di Jakarta. Berkat popularitas YouTube, lewat aksi rap-nya di lagu Dat Stick langsung meledak. Di tengah kepopulerannya itu, dia mengubah nama panggung yang semula Rich Chigga menjadi Rich Brian.

Dia mengeluarkan album studio pada Februari 2018 yang bertajuk 'Amen' dengan berisikan 14 lagu yang ditulisnya ketika berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Album tersebut berada di bawah naungan 88rising. Dalam perjalanan kariernya, dia telah banyak berkolaborasi dengan artis-artis internasional lainnya.

2. Stephanie Poetri





Stephanie Poetri penyanyi pendatang baru yang melejit berkat single I Love You 3000. Lagu tersebut juga membawanya ke kancah internasional dengan bergabung bersama label yang menaungi Rich Brian dan Niki Zefanya, di label 88rising.

Selain itu, anak Titi DJ ini sukses berkolaborasi dengan Jackson Wang membawakan lagu I Love You 3000 II. Lagu tersebut bahkan sukses memuncaki Social Chart Billboard di China. Lagu I Love You 3000 II menjadi bagian dari album kompilasi 88rising 'Head in The Clouds II'.

3. Niki Zefanya





Perempuan kelahiran 24 Januari 1999 itu mulai menarik perhatian setelah menjadi pembuka di konser Taylor Swift di Jakarta pada 2014 silam. Siapa sangka, Niki yang kini bergabung di label 88rising sejak 2017, semua berawal dari ketidaksengajaan karena hobi bernyanyi.

"Aku dahulu tidak punya rencana jadi penyanyi. Namun, jalan terbuka begitu saja. Oleh sebab itu, aku semakin yakin bisa sukses seperti yang lain," katanya, saat di kantor Warner Music Indonesia, pada 2019.

Dalam kariernya, Niki memilih menggunakan genre RnB karena menurutnya paling pas dengan karakter suaranya. Kiprahnya di dunia internasional membuatnya bisa berteman akrab dengan Lisa BLACKPINK, dan sederet penyanyi internasional.

4. Weird Genius

Grup musik Weird Genius menjadi musisi dari Asia pertama yang resmi bergabung dengan label musik internasional Astralwerks. Hal ini diumumkan oleh salah satu personelnya, Reza Arap melalui akun Twitternya.

"Weird Genius saat ini bergabung dengan Astralweks sebagai musisi Asia pertama yang berada di label tersebut," tulis Reza Arap seperti dikutip dari Twitter-nya pada Selasa (18/8/2020).

Weird Genius menjadi musisi Asia pertama yang bergabung di label milik Universal Group asal Amerika Serikat itu. Mereka akan bersanding dengan sejumlah musisi besar di bawah naungan Astralwerks.