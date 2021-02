SEOUL - Aktris The World of the Married, Kim Hee Ae resmi bergabung dalam jajaran pemain film fiksi ilmiah, The Moon. Dia akan beradu akting dengan D.O EXO dan Sol Kyung Gu.

Film tersebut berkisah tentang astronot pria (D.O EXO) yang secara tidak sengaja ditinggalkan sendirian di luar angkasa akibat kecelakaan yang tidak terduga.

Sementara di bumi, ada pria lain (Sol Kyung Gu) yang memulai misi penyelamatan dan berusaha keras untuk membawanya pulang ke bumi dengan selamat. Aktris Kim Hee Ae akan menghidupkan lakon sebagai Moon Young Eun.

Dia adalah seorang direktur umum stasiun luar angkasa NASA yang memegang kunci untuk menyelamatkan pria yang terdampar di bulan tersebut.

Baca juga: D.O 'EXO' dan Seol Kyung Gu Adu Akting dalam The Moon

Penggemar menantikan kolaborasi apik Kim Hee Ae, Sol Kyung Gu, dan D.O dalam film itu. Mengutip Soompi, Kamis (11/2/2021), ketiga aktor itu akan menggambarkan kehidupan luar angkasa yang sangat menarik. Film The Moon akan digarap oleh sutradara Kim Yong Hwa, sosok di balik film seri Along With the Gods. Produksi film ini rencananya akan dimulai pada semester I-2021.* Baca juga: Istri Unggah Foto Anak, Shah Rukh Khan Cemburu