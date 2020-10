SEOUL - Do Kyung Soo alias D.O ‘EXO’ memang baru akan merampungkan masa wajib militernya pada 25 Januari 2021. Namun, satu proyek layar lebar tengah menanti untuk digarapnya.

Mengutip Allkpop, Rabu (14/10/2020), D.O akan membintangi film fiksi ilmiah berjudul The Moon itu bersama aktor senior, Seol Kyung Gu. Film itu, berkisah tentang seorang astronot yang secara tidak sengaja ditinggalkan sendirian di luar angkasa.

Sementara di bumi, ada pria lain berusaha dengan sangat keras membawanya pulang dengan selamat. D.O akan berperan sebagai astronot yang terdampar di bulan tersebut.

Di lain pihak, aktor Seol Kyung Gu akan menghidupkan lakon seorang ilmuwan yang mengenal karakter yang diperankan D.O dan berusaha membawanya kembali ke bumi.

Film The Moon, akan digawangi Kim Yong Hwa, sutradara di balik film hits Along with the Gods yang juga dibintangi D.O EXO. Sementara jadwal syuting proyek tersebut baru akan dimulai pada kuartal I-2021.*

