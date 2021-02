JAKARTA - Tahun 2021 merupakan tahun kegairahan bagi MNCTV. Bagaimana tidak, terus konsisten meningkat di Januari lalu, MNCTV berhasil menempati posisi 3 dengan rating share 11,7 pada Februari ini dan target penonton semua demografi meningkat 0.7 persen dibanding hari yang sama pekan lalu.

Hal ini berkat adanya program-program yang menghibur diminati pemirsa setianya. Seperti bulan ini, MNCTV menyuguhkan program spesial bertajuk Kilau Konser Ikatan Cinta Nella Dory. Dalam acara tersebut, akan mengangkat cerita kisah kasih duo sejoli yang tengah dimabuk asmara.

Selain itu acara reguler seperti I Can See Your Voice Indonesia dan Road to Kilau Raya juga siap menemani pemirsa setia MNCTV. Tak lupa, sederet artis dangdut papan atas Indonesia ikut mengisi acara spesial yang ada di MNCTV.

Sejumlah program unggulan MNCTV lainnya yang selalu menjadi favorit pemirsanya, seperti sinetron Kembalinya Raden Kian Santang, Sinetron Kun Anta, Rumah Ruben, Blockbuster Jadul Mantul, Iiiih Serrrrreeeemm dan juga Dapur Ngebor.

Memiliki visi menjadi pilihan utama pemirsa Indonesia, MNCTV hadir dengan program-program yang memanjakan pemirsanya. Performa ini banyak disumbang oleh sinetron kolosal nomor 1 di Indonesia yaitu Kembalinya Raden Kian Santang. Pada Senin kemarin Kain Santang meraih rating 2.5 dan audience share 14.0, dan terus meningkat di Selasa meraih rating 2.7. Penonton semakin penasaran melihat perjuangan Raden Kian Santang menyelamatkan Kerajaaan Padjajaran. Karena itu jangan lewatkan dan tonton MNCTV yang selalu menghadirkan program-program bermutu dan menarik. MNCTV Selalu di Hati. Program-program MNCTV juga bisa disaksikan melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.