JAKARTA - Road To Kilau Raya Banyuwangi digelar di Studio 8, MNC Studios, Jakarta Barat, malam ini, Selasa (26/1/2021). Aksi panggung dibuka oleh Ridho Rhoma bersama Sonet 2 Band yang membawakan lagu Let's Have Fun Together.

Putra sang Raja Dangdut Rhoma Irama itu tampil gagah mengenakan pakaian serba hitam, senada dengan rekan bandnya. Ia kemudian membawakan lagu Santai, yang dipopulerkan sang ayah.

Penampilan dilanjutkan dengan kolaborasi Via Vallen dan Vita Alvia. Dua pedangdut cantik ini mengawali aksi panggung dengan berjoget ala TikTokers, kemudian lanjut membawakan lagu Kopi Dangdut.

Road To Kilau Raya adalah program andalan MNCTV yang selalu menyapa pemirsa di kota-kota besar Tanah Air. Namun, karena pandemi covid-19, acara digelar di Studio 8, MNC Studios, Jakarta Barat.

Kali ini, Road To Kilau Raya hadir dengan nuansa khas Banyuwangi. Dimeriahkan oleh sejumlah bintang ternama, Rhoma Irama, Ridho, Via Vallen, Betrand Peto, Happy Asmara, Vita Alvia, Dadali, Haviz KDI, Laila KDI, Gitalia KDI, dan Sacred Riana.

