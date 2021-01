JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan tayangan I Can See Your Voice Indonesia season lima diawal tahun 2021 ini. Program mystery music game show asal Korea Selatan ini merupakan music game show pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Uniknya di Indonesia program I Can See Your Voice berlatarkan musik dangdut yang juga musik kebanggaan Indonesia. Setiap episodenya selalu menampilkan penyanyi berbakat untuk mendapat kesempatan berduet dengan superstar.

Sukses di season satu hingga empat, MNCTV siap mempersembahkan I Can See Your Voice Indonesia season kelima, yang mulai tayang Senin 25 Januari 2021 Pukul 19.00 WIB. Berikut adalah 5 alasan yang wajib kamu ketahui :

1. MYSTERY MUSIC GAME SHOW YANG SERU DAN MENARIK

I Can See Your Voice Indonesia season 5 ini tetap mempertahankan konsep mystery music game show layaknya season terdahulu. Seorang superstar diuji kemampuannya untuk menilai kualitas vokal enam orang Mysteri Singer, yang menampilkan gimmick lip sync diatas panggung. Untuk menilai penampilan para Mysteri Singer, sang superstar akan dibantu oleh tujuh orang detective celebrity.

2. HADIRKAN SUPERSTAR DANGDUT PAPAN ATAS

Di I Can See Your Voice Indonesia setiap episodenya akan menampilkan artis-artis papan atas untuk menghibur pemirsa di rumah, namun pada epsode perdana ini yang menjadi superstar adalah Dewi Persik , dibantu tujuh detective celebrity memilih mistery singer yang nantinya akan berduet dengan Dewi Persik diatas panggung.

3. DETEKTIF LUCU DAN KOCAK Para detective celebrity yang akan tampil Senin depan adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Lee Jeong Hoon, Marvin KDI, Happy Asmara dan Lebby Wilayati Adalah detective yang akan mencoba membantu superstar untuk menebak mystery singer dan siap mengocok perut anda di setiap episodenya. Tentunya para detective yang selalu heboh di Truth Stage saat menunggu mysteri guest singer bernyanyi dan moment saat superstar salah menebak. 4. SULIT DITEBAK I Can See Your Voice Indonesia Season 5 menjanjikan aksi yang lebih seru dari season sebelumnya , akan membuat detective dan superstar kebingungan dan sulit menerka mystery singer mana yang good voice atau bad voice, karena mereka hanya melihat atau menilai dari penampilan para mystery singer dan suara hanya dengan 1 detik, sehingga game ini akan lebih menarik dan layak uuntuk disaksiskan bersama keluarga. 5. ADA SEGMEN BARU Akan hadir juga segmen baru yang dinamai Suara Kentang, dimana Mysteri Singer akan menunjukkan suara asli dengan manipulasi distorsi audio. Ini akan membuat superstar dan detective semakin kesulitan menebaknya, tentunya akan membuat I Can See Your Voice Indonesia Season 5 menjadi lebih seru. Di tengah pandemi seperti ini, proses syuting dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season 5 setiap Senin mulai 25 Januari 2021 Pukul 19.00 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati. Program ini juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau klik di sini.