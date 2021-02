LOS ANGELES - Penyair dan Aktivis asal Amerika Serikat (AS), Amanda Gorman berhasil menarik perhatian publik di ajang Super Bowl ke-55 pada 7 Februari waktu setempat. Amanda menjadi penyair pertama yang pernah tampil dan membuka Super Bowl.

Melansir laman Billboard, Senin (8/2/2021) Gorman membacakan puisi orisinil berjudul "Chorus of the Captains." Puisi tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan untuk 3 kapten yang mendapat kehormatan di Super Bowl tahun ini.

Mereka adalah edukator Trimaine Davis, manajer perawat Suzie Dorner dan veteran Marinir James Martin. Amanda tampil dengan rekaman video yang memadukan dirinya dan ketiga tokoh yang berjasa dalam bidang masing-masing selama pandemi COVID-19 tersebut.

Baca Juga:

- Aksi Panggung Jennifer Lopez-Shakira di Super Bowl Boyong 4 Nominasi Emmy Awards 2020

- Tampil di Super Bowl, Mata Adam Levine Berkaca-kaca Kenang Kobe Bryant

"Hari ini, kita menghormati ketiga kapten kita atas tindakan dan manfaat yang mereka berikan di saat ketidakpastian dan kebutuhan ini. Mereka telah memimpin, melebihi semua harapan dan batasan, mengangkat komunitas dan tetangga mereka, sebagai pemimpin, penyembuh dan pendidik," kata Amanda mengawali puisinya.

Amanda sebelumnya telah mencuri perhatian saat tampil di malam inagurasi presiden terpilih AS, Joe Biden. Kala itu dia membacakan puisi berjudul "The Hill We Climb".

Namanya kian meroket, bahkan dia juga tampil dalam cover majalah Times. Dia juga menandatangani kontrak dengan IGM Model dan tiga buku karangannya laris di pasaran.

(LID)