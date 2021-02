JAKARTA - Imlek yang jatuh pada 12 Februari mendatang disambut dengan euforia. Meski tahun ini perayaannya akan terasa berbeda akibat pandemi COVID-19, tetapi ide merayakan bersama keluarga di rumah saja tetap dapat menjadi alternatif yang tidak kalah seru.

“Rayakan spesialnya Imlek ditemani program MNC Vision sebagai Pay TV keluarga Indonesia dengan TV nasional terlengkap. MNC Vision menawarkan lebih dari 135 channel internasional dan lokal dari berbagai genre,” ungkap Direktur Non-OTT Product Marketing & Subscriber Management MNC Vision Networks, Adita Widyansari, pada Senin (8/2/2021).

Salah satu program spesial Imlek tahun ini adalah rangkaian penayangan film bertema ‘Lunar New Year Stunt’ di channel HBO, yang akan tayang sepanjang periode 12-14 Februari 2021.

Program pertama adalah Dolittle yang akan tayang pada 12 Februari 2021, pukul 20.00 WIB. Dalam film bergenre petualangan dan fantasi ini, Robert Downey Jr akan berperan sebagai dokter hewan yang bisa berkomunikasi dengan hewan.

Film Birds of Prey and The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn merupakan program kedua yang dapat disaksikan pada 13 Februari 2021, pukul 20.00 WIB. Film ini menampilkan Harley Queen, Huntress, Black Canary, dan Renee Montoya yang bekerja sama untuk melindungi seorang gadis muda dari penjahat paling narsis di Gotham.

Tayangan selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah Midway yang akan tayang premier pada 14 Februari 2021, pukul 20.00 WIB. Film ini bercerita tentang para pemimpin dan tentara yang menggunakan naluri, ketabahan, dan keberanian mereka untuk mengatasi rintangan selama Perang Dunia II. Untuk menyaksikan tayangan tersebut, Anda bisa berlangganan MNC Vision mulai dari Rp70.000-anper bulan melalui Tokopedia dengan bonus senilai Rp900.000-an berupa paket movie komplit dan kids selama 4 bulan. Untuk berlangganan MNC Vision, Anda dapat menghubungi call center di nomor (021)500 900.