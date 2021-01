JAKARTA - Belum menyaksikan Encounter? Jangan khawatir karena drama yang sangat populer ini dapat disaksikan di MNC Vision pada channel tvN (ch. SD 158 dan HD 446) mulai 5 Januari 2021.

Berikut 5 fakta dari Encounter yang menarik untuk disaksikan:

1. Song Hye Kyo, comeback setelah 2 tahun

Song Hye Kyo, salah satu aktris Korea dengan bayaran termahal ini memerankan Cha Soo Hyun, anak dari politisi Korea yang terpaksa menikahi laki-laki kaya untuk kepentingan politik ayahnya dan cerai, karena isu perselingkuhan suaminya.

Song Hye Kyo yang tetap cantik dan awet muda di usia 38 ini kembali memerankan tokoh utama setelah kesuksesan drama sebelumnya yaitu Descendants of the Sun yang dirilis di tahun 2016.

2. Park Bo Gum, Lawan Main dengan Perbedaan Usia 12 Tahun

Perbedaan usia 12 tahun tidak menghalangi Park Bo Gum beradu memerankan kisah cinta dengan Song Hye Kyo dalam drama tersebut. Park Bo Gum yang dikenal memiliki baby face ini meraih popularitas berkat perannya dalam drama Reply 1988 (2015), Hello Monster (2015), dan Love in The Moonlight (2016).

3. Sinopsis dan Setting yang Menarik Encounter mengisahkan mengenai pertemuan tak sengaja antara Jin Hyuk (Bo Gum) yang sedang berlibur dan Soo Hyun (Hye Kyo) yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Kuba. Kedua orang ini awalnya mengira pertemuan di Kuba hanya akan jadi pertemuan singkat dan sementara bagi mereka. Namun, rupanya saat kembali ke Korea, Jin Hyuk mendapat kabar bahwa ia baru saja diterima bekerja di hotel Donghwa. Drama ini juga menjadi drama Korea pertama yang memiliki setting di Cuba, dimana terlihat area vintage serta warna cerah yang mendukung suasana drama. 4. Rating Tinggi di Korea Selatan Drama Encounter yang sudah dirilis di Korea Selatan pada akhir 2018 dan awal 2019 lalu ini meraih rating yang tinggi di negara asalnya. Berdasarkan Nielsen Korea, penayangan episode pertama drama ini telah mencetak rating tinggi dengan perolehan 11,4 persen rating penonton wilayah Seoul, dengan rata-rata rating 8,6 persen secara keseluruhan. 5. Genre Melodrama Emosional Klasik Drama Encounter ini memiliki genre melodrama emosional klasik, dengan cerita serta pengembangan karakter yang puitis. Encounter akan fokus pada kisah cinta romantis yang bisa membuat penonton drama ini merasa terlibatkan secara emosi. Encounter dapat disaksikan di MNC Vision pada channel tvN (ch. SD 158 dan HD 446), dengan episode pertama pada 5 Januari 2021 pukul 20.45 WIB.