SEOUL - Im Siwan sukses membangun namanya sebagai idol sekaligus aktor dengan kemampuan yang sudah diakui publik. Untuk mencapai titik tersebut, banyak pengorbanan yang dilakukan member ZE:A itu.

Dalam wawancara terbaru, Siwan menceritakan pengorbanannya untuk membangun karier di industri hiburan. Ia bahkan meninggalkan kuliahnya untuk menjadi seorang idol.

"Aku masih berpikir bahwa aku sangat berani saat itu. Ketika aku memikirkan diriku di masa lalu yang berhenti kuliah dan hijrah ke Seoul untuk menjadi seorang penyanyi trainee, aku bertanya-tanya apa yang membuatku begitu percaya diri. Tapi aku bersyukur atas keberanianku di masa lalu itu," tutur idol kelahiran Busan tersebut seperti dilansir Soompi, Minggu (7/2/2021).

Namun langkah besarnya untuk berhenti kuliah itu sekarang berbuah manis. Siwan mengakui ia menjadi dirinya yang sekarang karena keputusan beraninya di masa lalu.

Ia debut sebagai idol bersama ZE:A pada 2010. Dua tahun kemudian, Siwan menjajal dunia akting dengan membintangi drama hits The Moon Embracing the Sun (2012).

Sejak itu, namanya sebagai aktor terus meroket. Berbagai drama dan film hits telah dibintanginya, seperti The Attorney, Merciless, Incomplete Life, The King Loves, Strangers from Hell, hingga yang terbaru Run On.

