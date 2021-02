JAKARTA - Angela Gilsha merasakan kehilangan teramat dalam usai Marco Panari meninggal dunia pada 30 Januari silam. Dia masih tidak menyangka Tuhan memanggil sang adik begitu cepat.

"Kenapa Marco? Marco masih kecil, masih banyak hal-hal yang perlu dia lakukan, kariernya baru mau naik, baru kakak beliin mobil, kenapa??" tulis Angela di Instagram, Kamis (4/1/2021).

Melalui unggahan itu, dia juga membagikan potret dirinya dan sang adik saat kecil. "Rasanya cuma waktu yang bisa menyembuhkan semuanya," kata mantan kekasih Giorgino Abraham itu.

"Enggak ada yang perlu disalahkan dari kejadian ini. Memang sudah jalannya dan, tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain berdoa. Sekarang adikku sudah jadi abu. Setidaknya bagian tubuh adikku sayang masih bisa berada di dekatku," lanjut Angela.

Dia juga berjanji akan menaruh abu sang adik di kamarnya dan berharap bertemu Marco di dalam mimpi.

"Biar kita bisa sama sama terus, sampai nanti kita bisa ketemu lagi. Biar gimanapun aku harus kuat, karena sekarang cuma aku sendiri yang bisa nguatin dan jagain mama papa. I love you marco and I miss you so much. aku berharap banget Marco bisa datang ke mimpiku. Cium, peluk kakaknya," tandasnya.

Kasus kematian Marco Panari saat ini juga sedang diselidiki oleh polisi. Dugaan sementara, ia meninggal karena tersedak usai minum alkohol bersama rekannya. Kendati demikian, Kanit Reskrim Polsek Menteng Kompol Ghozali Luhullima mengatakan pihaknya masih menunggu hasil visum. "Dokter yang awal menangani juga menyebutkan dia tersedak. Kami masih menunggu hasil visum luar," kata Ghozali.