SEOUL - Kang Ha Neul mengumumkan proyek layar kaca terbarunya. Dia akan menjadi aktor utama dalam drama baru JTBC, Insider.

Dalam drama tersebut, dia berperan sebagai Kim Yo Han, pegawai magang di pengadilan. Setelah terlibat dalam sebuah penyelidikan, dia menemukan fakta yang akan mengubah nasibnya.

Lebih spesifik, Kim Yo Han digambarkan sebagai pria yang bijak dan selalu memikirkan baik buruk sebuah masalah sebelum mengambil keputusan. Dia juga pria yang terus berjuang untuk bisa bertahan.

Skenario Insider ditulis oleh Moon Man Se, penulis skrip drama OCN, Priest. Sementara kursi sutradara diisi oleh Min Yeon Hong, yang mengarahkan serial Missing: The Other Side.

Baca juga: Kang Ha Neul Jadi Jenderal Perang dalam River Where the Moon Rises

JTBC dijadwalkan menayangkan Insider pada semester II-2021. Sebelum itu, penonton bisa melihat aksi Kang Ha Neul sebagai On Hyup, jenderal perang Kerajaan Goguryeo dalam River Where the Moon Rises.

Drama baru KBS 2TV itu rencananya akan tayang perdana pada 15 Februari 2021 pukul 21.30 KST.*

Baca juga: Ayah Bocorkan Tanggal Persalinan Kareena Kapoor