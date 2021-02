LOS ANGELES - BTS dan BLACKPINK masuk nominasi Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2021. Kedua grup K-Pop tersebut masuk dalam kategori yang sama, Favorite Music Group.

Mereka harus bersaing dengan sederet grup besar lainnya seperti Black Eyed Peas, Jonas Brothers, Maroon 5, dan OneRepublic. Tahun lalu, kategori ini dimenangkan oleh BTS.

Sementara itu, lagu Dynamite yang dirilis BTS pada 21 Agustus 2020 berhasil masuk dalam kategori Favorite Song. RM cs harus bersaing dengan The Weeknd (Blinding Lights), Taylor Swift (Cardigan), Drake (Toosie Slide), Shawn Mendes (Wonder), dan Justin Bieber (Yummy) dalam kategori ini.

Di lain pihak, BLACKPINK menempatkan Ice Cream, lagu duetnya bersama Selena Gomez, di kategori Favorite Music Collaboration. Pada kategori ini mereka harus bersaing dengan proyek kolaborasi Marshmello dan Halsey (Be Kind) serta Justin Bieber dan Chance the Rapper (Holy).

Sementara empat nominator lainnya: Justin Bieber dan Benny Blanco (Lonely), Lady Gaga dan Ariana Grande (Rain on Me) serta Ariana Grande dan Justin Bieber (Stuck with U).

BTS juga masuk kategori Favorite Global Music Star untuk kawasan Asia. Nominator lain untuk kategori ini adalah Savannah (Australia), David Guetta (Eropa), Master KG (Afrika), Taylor Swift (Amerika Utara), dan Sebastian Yatra (Amerika Latin). Grup asuhan Big Hit Entertainment tersebut memenangkan kategori serupa pada 2018. Sementara itu, Nickelodeon Kids' Choice Awards 2021 akan digelar dan tayang pada 13 Maret 2021, pukul 19.30 ET. Voting untuk penghargaan ini sudah dibuka lewat KidsChoiceAwards.com dan Twitter. Pemberian suara juga bisa dilakukan lewat Screens Up dan aplikasi Nick Play.