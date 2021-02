JAKARTA - Ajang talent search The Voice Kids Indonesia Season 4 siap dimulai! Sebuah ajang kompetisi bernyanyi kebanggaan anak Indonesia yang sangat mengutamakan talenta vokal ini akan kembali dengan formasi coaches yang penuh daya pikat. Rizky Febian, Isyana Sarasvati, Marcell Siahaan, dan Yura Yunita siap jadi incaran talenta – talenta muda berbakat yang datang dari berbagai daerah di Indonesia saat Blind Audition pada 4 Februari nanti di GTV.

Rizky Febian dan Yura Yunita untuk pertama kalinya ditunjuk sebagai coaches The Voice Kids Indonesia dan akan duduk berdua di kursi kembar. Ya, mereka akan berkolaborasi mencari talenta yang sesuai dengan strategi mereka untuk memenangkan ajang ini dan membawa salah satu kontestan terbaik hasil didikan mereka menjadi juara. Anak Indonesia yang mana yang tidak terpikat kepada mereka dan merasakan pengalaman berlatih vokal bersama Rizky & Yura? “Aku akan memberikan sesuatu yang baru di The Voice Kids Season 4, yang pasti nanti strateginya berbeda. Coach Yura itu enggak akan sendiri, kita akan berdua. Jadi ada double chair nanti. Ini seru nanti sih nanti” ungkap Coach Yura.

Baca Juga:

Meski Lewatkan Momen Bersama Isyana, Yura Yunita & Marcell, Rizky Febian Siap Jadi Coach The Voice Kids Indonesia

Kolaborasi Spesial Juri The Voice Kids Indonesia di Amazing Concert GTV





Duo Coaches ini sangat populer di kalangan millennials dengan karya-karyanya yang juga hits di telinga para penggemarnya menjadi daya pikat bagi para kontestan, namun di sisi lain menjadi rival yang sangat kuat bagi Isyana Sarasvati dan juga Marcell Siahaan.

Isyana Sarasvati memang bukan pertama kalinya tampil sebagai coach di ajang The Voice, namun baru kali ini Isyana harus menghadapi kontestan yang sangat muda, lucu dan menggemaskan! The Voice Kids Indonesia menjadi tantangan baru bagi Coach Isyana sebagai musisi yang mengenyam pendidikan khusus di bidang musik, ajang ini bisa menjadi media eksplorasinya dalam mengasah talenta para kontestan, untuk melahirkan juara dengan kualitas yang membanggakan. Pesan Coach Isyana kepada para kontestan : “Keluarkan passion kalian karena nanti pasti aku percaya yang ikutan The Voice Kids Indonesia ini punya passion yang besar dalam bernyanyi, bermusik, (jadi) tunjukin saat kalian berada di atas panggung. Semua energinya dikasih supaya kita berputar untuk kalian” (20/01/21). Bagi anak Indonesia, saat tergabung dalam team coach Isyana adalah salah satu mimpi terbesar mereka.

Dikenal sebagai coach jago rayu pada The Voice Kids Indonesia season sebelumnya, Marcell Siahaan menjadi satu-satunya coach yang paling tahu seluk beluk menghadapi talenta – talenta muda. Bagi Marcell, ini kesempatan yang kedua kalinya duduk di kursi coach The Voice Kids Indonesia. Selidik punya selidik, Coach Marcell sudah menyiapkan strategi dan kriteria kontestan yang akan dipilih untuk menjadi timnya. “Semuanya harus diantisipasi ya, cuman gimana caranya saya menemukan bakat – bakat itu kemudian mengasahnya dengan kriteria – kriteria yang saya inginkan. Bagaimana menghasilkan penyanyi – penyanyi yang punya karakter, punya sikap, attitude yang baik” jelas Coach Marcell (20/01/21). Kekuatan Marcell terletak pada kemampuanya berkomunikasi secara personal ke dalam hati para kontestan dengan naluri sebagai orang terdekat dan ini tidak dimiliki oleh 3 coaches millennials saingannya yang juga super memikat!

Persaingan para coaches pada babak pembukaan Blind Audition tampaknya akan berlangsung seru. Formasi keempat coach ini sangat kekinian, mereka paham sekali talenta suara dan jenis musik yang digemari di industri musik dan digital saat ini. Pertimbangan GTV saat memilih mereka menjadi hal yang penting dalam menyajikan konten hiburan yang berkualitas. Di sisi lain, GTV pun sudah menyiapkan ratusan anak Indonesia yang juga tak kalah memikat, selain talenta suara di atas rata – rata, kontestan season ini sebagian besar punya bakat lain diluar bernyanyi yang akan menjadi nilai tambah saat beraksi di atas panggung. Penasaran kan?

The Voice Kids Indonesia Season 4 akan berjalan sebanyak 15 episode dengan tahapan babak Blind Audition, Battle Round, Live Round, Semi Final dan Grand Final. Episode perdana akan tayang mulai 4 Februari, tayang 2 kali dalam sepekan setiap hari Kamis dan Jumat pukul 18.00 WIB. Saksikan The Voice Kids Indonesia di GTV!

#TheVoiceKids4ID #TheVoiceKidsGTV #TheVoiceKids4Indonesia

Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(aln)