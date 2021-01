JAKARTA - Amazing Concert GTV yang merupakan agenda konser musik bulanan yang sudah tayang beberapa episode sejak tahun telah digelar Selasa 19 Januari lalu sebagai konser pembuka di tahun 2021. Mengawali konser perdana di tahun ini, Amazing Concert menghadirkan para musisi papan atas yang juga berperan sebagai coach pada ajang talent search The Voice Kids Indonesia yang akan tayang perdana di awal bulan Februari nanti.

Para coach tersebut adalah Rizky Febian, Isyana Sarasvati, Marcell Siahaan, dan Yura Yunita. Namun, pada kesempatan konser kemarin, Rizky Febian harus rela melewatkan momen perdana bertemunya para coach tersebut karena sebuah kondisi yang cukup beralasan. Di sisi lain Rizky Febian sudah sangat siap mencuri hari para kontestan untuk bergabung di timnya dan menjadi juara di The Voice Kids Indonesia.

Kembali pada kemeriahan Amazing Concert Selasa lalu, Isyana Sarasvati, Marcell dan Yura Yunita berkolaborasi dengan musisi-musisi berkelas seperti Titi DJ, Via Vallen, Iis Dahlia, Danang, Vionita dan Dyrga Dadali. Aksi para coach malam itu saat lagu “I Miss You But I Hate You - Slank” yang dinyanyikan duet oleh Marcell dan Via Vallen terdengar begitu berbeda.

Begitu pun saat Isyana Sarasvati berduet dengan Titi DJ membawakan lagu “Sang Dewi” seketika panggung terasa begitu mewah dan elegan dengan kehadiran dan nyanyian mereka. Penampilan Isyana Sarasvati, Yura Yunita dan Marcell Siahaan pada Amazing Concert membuktikan kualitas bernyanyi dan bermusik yang begitu elegan dan berkelas. Sehigga pantas saja jika mereka dipilih oleh GTV untuk menjadi Coach The Voice Kids Indonesia, karena talenta hebat harus dibimbing oleh musisi yang terbukti hebat!

Bagi Marcell, ini kesempatan yang kedua kalinya duduk di kursi coach The Voice Kids Indonesia. Selidik punya selidik, Coach Marcell sudah menyiapkan strategi dan kriteria kontestan yang akan dipilih untuk menjadi timnya.

“Semuanya harus diantisipasi ya, cuman gimana caranya saya menemukan bakat-bakat itu kemudian mengasahnya dengan kriteria – kriteria yang saya inginkan. Bagaimana menghasilkan penyanyi-penyanyi yang punya karakter, punya sikap, attitude yang baik” jelas Coach Marcell (20/01/21).

Bicara kesempatan ke-2 di ajang talent search ini, Isyana berkesempatan duduk di kursi coach dengan pengalaman yang akan lebih lengkap, sebelumya di The Voice Indonesia berhadapan dengan talenta muda yang sudah lebih dewasa, dan kali ini di The Voice Kids Indonesia yang talentanya jauh lebih muda dan pastinya luar biasa. "Semangat pastinya, be yourself, jadi diri sendiri. Keluarkan passion kalian karena nanti pasti aku percaya yang ikutan The Voice Kids Indonesia ini punya passion yang besar dalam bernyanyi, bermusik, (jadi) tunjukin saat kalian berada di atas panggung. Semua energinya dikasih supaya kita berputar untuk kalian," kata Isyana, Rabu (20/01/21). Hal baru yang akan kita saksikan di The Voice Kids Indonesia season 2021 ini adalah hadirnya 2 coach yang duduk di kursi kembar, Rizky Febian dan Yura Yunita jadi pasangan coach untuk pertama kalinya! "Aku akan memberikan sesuatu yang baru di The Voice Kids Season 4, yang pasti nanti strateginya berbeda. Coach Yura itu enggak akan sendiri, kita akan berdua. Jadi ada double chair nanti. Ini seru nanti sih nanti" ungkap Coach Yura penuh semangat (20/01/21). "Coach Yura nanti akan berdua bersama Coach Rizky Febian ya," sambung Ananda Omesh selaku host Amazing Concert yang juga akan menjadi host di The Voice Kids Indonesia bersama partner lamanya Ersa Mayori. Perjalanan anak Indonesia menggapai mimpinya sebagai penyanyi professional di The Voice Kids Indonesia Season 4 akan segera dimulai. Suara yang indah, talenta olah vokal dan penghayatan lagu yang prima menjadi penentu lolos atau tidaknya para talenta muda di babak perdana Blind Audition. Karena hanya di The Voice Kids Indonesia, para kontestan dipilih berdasarkan kemampuan bernyanyi mereka secara utuh.