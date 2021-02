SEOUL - SHINee's back! Boyband asuhan SM Entertainment itu mengumumkan tanggal comeback mereka saat melakukan siaran di V Live dan YouTube bertajuk The Ringtone pada 31 Januari 2021.

Di segmen terakhir, SHINee mengumumkan akan merilis album terbaru pada 22 Februari 2021. Ini menjadi full album ke-7 Onew cs sekaligus comeback perdana dalam hampir 3 tahun.

Dalam acara tersebut, SHINee juga menampilkan satu lagu b-side berjudul Marry You dari album terbaru mereka. Masing-masing member juga membawakan lagu solo mereka serta menampilkan Good Evening, dari album The Story of Light Ep. 1.

Pada Senin (1/2/2021) pukul 00.00 KST, SM Entertainment merilis teaser pertama comeback SHINee. Dalam teaser bernuansa hitam-putih itu, tertulis, "Any Resemblance to Actual Persone or Event Is Purely Coincidental."

Pagi ini, SM Entertainment mengumumkan jika album terbaru SHINee berjudul Don't Call Me. Album tersebut akan berisi 9 lagu dengan berbagai genre.

