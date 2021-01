SEOUL - Kyung Seo akhirnya mencapai puncak Gaon chart kategori digital singles. Lagu hitsnya, Shiny Star merajai Gaon Chart edisi 10-16 Januari 2021 dengan 20,020,937.

Sementara jawara pekan lalu, Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS turun ke posisi 2 dengan 19,878,745. VVS masih mengungguli Dynamite dari BTS, yang minggu ini masih menjadi penghuni posisi 3.

Selain Dynamite, BTS juga masih menempatkan lagu lain mereka top 10 Gaon Chart pekan ini. Life Goes On dari album terbaru mereka, BE berada di posisi juru kunci.

Berikut adalah top 10 Gaon Chart kategori Digital Singles edisi 10-16 Januari 2021:

1. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 20,020,937 Points

2. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 19,878,745 Points

3. BTS - "Dynamite" - 18,133,285 Points

4. (G)I-DLE - "Hwaa" - 15,965,622 Points

5. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 15,899,281 Points

6. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 14,239,523 Points

7. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 13,670,795 Points

8. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 13,488,174 Points

9. LILBOI ft. Giriboy, BIG NAUGHTY - "If Tomorrow Comes" - 12,900,779 Points

10. BTS - "Life Goes On" - 12,759,674 Points

