JAKARTA - Vision+ menayangkan original series terbaru berjudul Scripsick yang akan tayang perdana pada 29 Januari 2021. Aktor dan YouTuber Tommy Lim didapuk menghidupkan karakter utama, Chara Perdana.

Chara merupakan mahasiswa angkatan 2011 yang tak lulus-lulus dari kampusnya. Menurut Tommy, karakter Chara memiliki kemiripan dengan dirinya, yang juga cukup lama untuk mendapatkan gelar sarjana.

"Karakternya sangat relate apalagi gue juga sama enggak lulus-lulus. Jadi semacam throwback. Tapi ini juga pastinya relate sama para mahasiswa yang lagi berjuang untuk lulus," kata Tommy saat ditemui di Gedung MNC Tower, Kebon Sirih, Selasa (26/1/2021).

Mengusung genre komedi, Tommy mengaku cukup kesulitan untuk menahan tawanya di setiap adegan Scripsick. Terutama, ketika beradu akting dengan Tanta Ginting yang berperan sebagai dosennya, Mr. Suneo.

"Beradu akting sama Tanta Ginting itu sangatlah berat sekali karena harus menahan tawa," katanya.

Di sisi lain, Tanta mengaku tak pernah syuting one take jika beradegan dengan Tommy. "Kalau sama Tommy enggak pernah sekali take gitu pasti ada praktiknya dulu, soalnya kalau enggak, dia ketawa terus. Tapi kadang tetap ketawa juga," cerita Tanta.

Skripsick merupakan serial adaptasi dari buku milik Chara Perdana, SkripSick: Derita Mahasiswa Abadi. Selain perjuangan lulus kuliah, serial ini akan menceritakan kisah cinta Chara dengan Bunga (Amanda Rawles) dan Lathi (Susan Sameh). Serial ini juga menampilkan beberapa pemain muda lainnya yakni Rayn Wijaya, Cemen, Malida Dinda, dan Gabriella Eka.