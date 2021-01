SYDNEY - Setelah mengalami perubahan jadwal produksi akibat pandemi COVID-19, Marvel Studios resmi memulai syuting Thor: Love and Thunder di Australia.

Proses syuting tersebut dipamerkan Chris Hemsworth lewat Instagram pribadinya, pada 26 Januari 2021. Dalam unggahan tersebut, dia berpose bersama Taika Waititi sang sutradara dan para penari Gamay.

Tim produksi menjalani ritual penyambutan dari penduduk asli Australia sebelum memulai syuting. Proyek ini akan menjadi sekuel dari film Thor: Ragnarok yang dirilis pada 2017.

Sementara itu, kisah Thor: Love and Thunder mengadaptasi komik The Mighty Thor karya Jason Aaron. Ceritanya tentang Jane Foster (Natalie Portman) yang mengambil alih peran dan kekuatan Thor setelah mengidap kanker.

Chris Hemsworth dan Tessa Thompson akan kembali memerankan karakter mereka, Thor dan Valkyrie. Sedangkan Christian Bale menghidupkan lakon Gorr the God Butcher, karakter antagonis dalam film tersebut.

Aktor Guardian of the Galaxy, Chris Pratt juga dikabarkan telah menandatangani kontrak untuk bergabung dalam Thor: Love and Thunder. Dia akan kembali memerankan karakternya sebagai Star-Lord dalam film tersebut.

Film Thor: Love and Thunder akan kembali disutradarai oleh Taika Waititi, sementara skenarionya digarap Jennifer Kaytin Robinson. Rencananya, film ini akan tayang di bioskop pada 6 Mei 2022.*

