JAKARTA - Joy Fernando harus ikhlas meninggalkan panggung Indonesian Idol Special Season. Joy tereliminasi usai membawakan lagu Goodbye dari Air Supply.

Meski tampil cukup baik, Joy berada di posisi tidak aman karena mendapatkan hasil voting terendah.

Joy mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada para pendukungnya melalui media sosial Instagram.

“THANK GOD, luar biasa rasanya udah bisa sampai sejauh ini,” kata Joy seperti dikutip dari keterangan foto di Instagramnya, Selasa.

“Terimakasih tentunya yang utama kepada Tuhan Yesus karna udah bawa saya bisa sampai sejauh ini. Terima kasih juga kepada semua keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, dan semua keluarga Versian @joyverse_official yang udah setia mendukung Joy sampai sejauh ini,” ungkap Joy.

Melalui keterangan fotonya, Joy juga berterima kasih pada Indonesian Idol yang telah memberikannya kesempatan untuk merasakan panggung besar. “I just wanna say thank you @indonesianidolid karena sudah memberikan kesempatan merasakan panggung spekta 🤩

Tanpa kalian semua, saya bukan siapa-siapa,” tulisnya.

Meski demikian, peserta yang disebut mempunyai kemiripan dengan Glenn Fredly ini, tidak dapat menyembunyikan rasa sedihnya karena harus tereliminasi dan meninggalkan Indonesian Idol.

“Semalam rasanya luar biasa, memang sedih karena harus mengucapkan ‘Goodbye’ kepada sahabat-sahabat yang ada di Indonesian Idol dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang setia menyaksikan Indonesian Idol. Tapi kembali lagi emang tiap minggunya harus ada yang pulang,” kata Joy mencoba berbesar hati.

Ia juga menuliskan permintaan maafnya karena hanya sampai di babak Spektakuler Show 2.

“Saya juga mau minta maaf kepada semua teman-teman yang udah setia mendukung dan doain saya, karena saya belum bisa lanjut ke babak yang selanjutnya. So, semoga kita semua tetap semangat dan awali hari kita dengan ucapan syukur, karena Tuhan tentunya lebih tahu rancangan apa yang terbaik buat kita semua,” tuntasnya.

Tak lama diunggah, postingan tersebut pun langsung banjir komentar berisi dukungan. “Bangga banget. Tetap semangat dan semoga sukses di luar sana,” kata netizen.

“Nangis banget! Proud of you, Joy!” komentar yang lain.

“Semangat kak Joy! Yakin rencana Tuhan pasti yang terbaik,” tulis netizen.

