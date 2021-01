JAKARTA - Pengacara, Pengusaha, Penyanyi dan juga Aktor, Maruli Tampubolon, percaya bahwa melalui Musik, harapan untuk kedamaian dapat terus terjaga semangatnya.

Pesan tersebut disampaikannya kepada warga dunia dengan terpampang megah di layar LED raksasa di pusat bisnis terkenal Amerika Serikat di kota New York, Times Square selama bulan desember 2020 sampai dengan Januari 2021 tepatnya di Nasdaq Tower dan Thomson Reuters.

"Melalui lagu ini, harapannya dapat memberi energi positif ditengah tidak menentunya keadaan dunia tentang banyak hal terlebih Pandemic Covid 19 yg memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Putra Bangsa bermusik untuk memberikan harapan ditengah suasana yang kurang baik. Menyerukan kepada dunia, selalu ada harapan dengan Beriman hanya kepada Tuhan," kata Maruli Tampubolon.

Baca Juga: Tak Cuma Sekali, "Never Stand Alone" dari Maruli Tampubolon Muncul di Layar Times Square New York

Lagu Never Stand Alone sendiri memiliki pesan yang kuat dan sangat mendalam tentang semangat persatuan dan kesatuan. Tak sampai disitu, Maruli Tampubolon juga menyampaikan hikmah Bhinneka Tunggal Ika lewat lagu tersebut kepada dunia.

"Kita lihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Sudah terlalu banyak berita-berita negatif, sebagai anak bangsa Indonesia yang baik, kita wajib menyuarakan perdamaian kepada dunia. Ini adalah lagu anak bangsa, berbahasa internasional. Ada pesan tentang persatuan dalam perbedaan. Pesan tentang Bhinneka Tunggal Ika ada dalam lagu ini dan juga prinsip dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa," imbuhnya.

Dengan "Never Stand Alone" yang mendapat sambutan baik oleh penikmat musik Amerika Serikat, tak menutup kemungkinan, dia berkolaborasi dengan musisi luar negeri.

"Bisa saja, tapi biarlah itu nanti berjalan. Saya percaya Tuhan mengatur yang terbaik untuk karya berikutnya," Pungkasnya.

Sebelumnya, single terbarunya berjudul "Never Stand Alone" dinikmati warga dunia dengan terpampang megah di layar LED raksasa di pusat bisnis terkenal Amerika Serikat di kota New York, Times Square.