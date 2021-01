SEOUL - Sempat ditunda karena pandemi COVID-19, APAN Star Awards 2020 akhirnya digelar pada Sabtu (23/1/2021) malam. Hyun Bin berhasil memenangkan Daesang alias penghargaan utama dalam ajang itu.

Penghargaan itu didapatkan kekasih So Ye Jin tersebut lewat perannya sebagai Ri Jung Hyuk dalam drama Crash Landing on You yang ditayangkan tvN sepanjang 14 Desember 2019 hingga 16 Februari 2020.

“Terima kasih. Aku bahagia memulai 2021 dengan penghargaan ini. Aku merasa, harus bekerja lebih keras pada tahun ini karena kehormatan ini," ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (23/1/2021).

Hyun Bin menambahkan, "Bahkan sampai sekarang, Crash Landing on You masih mendapat cinta dari banyak penonton. Terima kasih untuk kalian penggemar drama ini, tak hanya di Korea tapi juga di seluruh dunia."

Aktor 38 tahun itu mengungkapkan, banyak pihak yang terlibat di balik Crash Landing on You. Karena itu, dia bersyukur atas kerja keras sutradara, penulis skenario, kru produksi, hingga para aktor yang membintanginya.

"Aku juga berterima kasih kepada Son Ye Jin. Aktris yang memerankan Yoon Se Ri dengan sangat luar biasa sehingga Ri Jung Hyuk bisa bersinar. Terima kasih," tuturnya lagi.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang APAN Star Awards 2020 seperti dikutip dari Soompi:

Daesang (Grand Prize): Hyun Bin (Crash Landing on You)

Drama of the Year: Itaewon Class

Top Excellence Award, Actor in a Miniseries: Kang Ha Neul (When the Camellia Blooms)

Top Excellence Award, Actress in a Miniseries: Kim Hee Sun (Alice)

Top Excellence Award, Actor in a Serial Drama: Lee Sang Yeob (Once Again)

Top Excellence Award, Actress in a Serial Drama: Lee Min Jung (Once Again)

Excellence Award, Actor in a Miniseries: Park Hae Joon (The World of the Married)

Excellence Award, Actress in a Miniseries: Seo Ye Ji (It’s Okay to Not Be Okay)

Excellence Award, Actor in a Serial Drama: Lee Sang Yi (Once Again)

Excellence Award, Actress in a Serial Drama: Shim Yi Young (My Wonderful Life)

Best New Actor: Lee Do Hyun (18 Again), Jang Dong Yoon (Tale of Nokdu)

Best New Actress: Jeon Mi Do (Hospital Playlist)

Best Supporting Actor: Oh Jung Se (It’s Okay to Not Be Okay, Stove League), Kim Young Min (The World of the Married, Crash Landing on You)

Best Supporting Actress: Kim Sun Young (Crash Landing on You, Backstreet Rookie)

Best Writer: Lee Shin Hwa (Stove League)

Best Director: Cha Young Hoon (When the Camellia Blooms)

Best Manager: Kang Geon Taek (VAST Entertainment)

Web Drama Award: Best Mistake

Short-Form Drama Award: Live Like That (KBS 2TV)

Sementara itu, pemenang kategori popularity awards dimenangkan Seo Ye Ji dan Kim Soo Hyun, dua aktor utama It’s Okay to Not Be Okay. V BTS juga berhasil membawa pulang trofi Best OST untuk lagu Sweet Night, soundtrack drama Itaewon Class.*