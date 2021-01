LOS ANGELES - Jennifer Lopez tampil sempurna di pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Ia menyanyikan This Land Is Your Land dan America the Beautiful.

Baca Juga:

- Jennifer Lopez Tampil Memukau di Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris

- Terungkap, Celine Evangelista dan Stefan William Sudah 2 Minggu Pisah Rumah

Selain karena aksi sempurnanya, ada hal lain yang mencuri perhatian publik dari penampilan Jennifer Lopez. Di tengah penampilannya, kekasih Alex Rodriguez itu meneriakkan sesuatu dalam bahasa Latin Spanyol.

J. Lo meneriakkan, "Una nacion bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos."

Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu berarti satu bangsa di bawah Tuhan, tak terpisahkan, dengan kebebasan dan keadilan untuk semua.

Keberanian J. Lo meneriakkan sesuatu dalam bahasa Latin mendapat apresiasi dari publik. Mereka yang berbahasa Latin Spanyol merasa terpanggil usai aksi J. Lo tersebut.

"J. Lo berteriak dalam bahasa Spanyol. Aku dan banyak orang lain tak perlu lagi takut berbicara dalam bahasa Spanyol atau bahasa utama kami. Kami masih orang Amerika meski kami bicara dalam bahasa lain," komentar @claudiarcubas. "Ketika kalian semua berpikir melihat Kamala Harris dilantik sudah sangat bermakna, J. Lo bernyanyi dan berteriak 'Una nación con libertad y justicia para todos!' untuk semua anak-anak perempuan dan wanita, tak peduli apapun ras, etnis, atau latar belakangnya, ini adalah sebuah momen untuk selalu diingat bahwa kita bisa melakukan apapun," tambah @MelissaOrtiz.