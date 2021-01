LOS ANGELES - Penyanyi Jennifer Lopez menjadi salah satu selebriti yang hadir di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Joe Biden dan Kamala Harris di Gedung Capitol, Washington DC, 20 Januari 2021.

Perempuan yang akrab disapa JLo ini tampil setelah momen pengucapan sumpah Kamala Harris. Ia tampak cantik dengan pakaian serba putih dan rambut pirang yang dibiarkan tergerai rapi.

Lopez berjalan dengan anggun dari dalam gedung, kemudian naik ke atas podium. Ia membawakan lagu This Land is Your Land dengan penuh penghayatan dan semangat.

Baca Juga:

- Tampil di Malam Pelantikan Joe Biden, Jennifer Lopez Gugup

- Terungkap, Celine Evangelista dan Stefan William Sudah 2 Minggu Pisah Rumah

Penampilan apiknya langsung dihadiahi tepuk tangan gemuruh. Joe Biden dan Kamala Harris yang berada di belakang JLo tampak mengapresiasi suara merdunya.

Jennifer Lopez terpilih untuk tampil di momen bersejarah ini karena dianggap mewakili keberagaman. Perempuan 51 tahun ini dinilai berjasa meningkatkan kesadaran tentang dampak tak proporsional dari virus corona di Latin.

Selain Jennifer Lopez, penyanyi Lady Gaga juga tampil. Ia dipercaya menyanyikan lagu kebangsaan AS, The Star Spangled Banner.

(LID)