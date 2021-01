JAKARTA - YouTuber Faisal Rahman merupakan salah satu korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu. Kini, jenazah pria yang akrab disapa Fay itu sudah teridentifikasi.

Faisal Rahman menjadi salah satu dari enam jenazah yang berhasil diidentifikasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri pada 19 Januari 2021.

"Korban yang berhasil teridentifikasi bertambah enam, kemarin 34 sekarang 6. Berarti keseluruhan sudah berjumlah 40," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Rusdi menjelaskan, enam korban telah teridentifikasi masing-masing melalui pencocokan data DNA. Selain Faisal Rahman, korban yang berhasil diidentifikasi adalah Kolisun, Grislend Gloria Natalies, Andi Syifa Kamila, Sinta, dan Mulyadi.

Sebelum kecelakaan terjadi, Faisal Rahman sempat mengunggah Insta Story yang menampilkan potret dirinya tengah menatap jendela pesawat. Ia sekaligus menuliskan ucapan perpisahan. Unggahan itu pun viral di media sosial.

"Good bye and thank you Ayub Batogi dan Dewyn, Feby, dan lainnya," tulis Faisal.

Faisal diketahui aktif sebagai kreator konten di channel YouTube Dunia Malam TV sejak tahun 2018. Dalam sebuah video, ia sempat mengundang Barbie Kumalasari.

(aln)