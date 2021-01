LOS ANGELES - Presiden dan wakil presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden dan Kamala Harris akan dilantik pada 20 Januari 2021 waktu setempat. Pada malam pelantikan, akan digelar acara khusus bertajuk ‘Celebrating America’ yang akan diisi sederet musisi besar.

Acara berdurasi 90 menit itu akan dipandu Tom Hanks dan disiarkan oleh berbagai jaringan TV kabel hingga platform streaming lainnya. Lalu siapa saja musisi yang akan memeriahkan acara tersebut? Berikut bocorannya seperti dikutip dari People, Rabu (20/1/2021).

Lady Gaga hingga Jennifer Lopez

Pada 14 Januari 2021, Celebrating America mengumumkan keterlibatan Lady Gaga dalam acara tersebut. Dia didapuk untuk menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star-Spangled Banner.

Sementara Jennifer Lopez akan menampilkan pertunjukan musik dan aktris musikal Andrea Hall memimpin pengucapan Ikrar Janji. Penyair sekaligus aktivis Amanda Gorman akan membacakan puisinya dalam acara tersebut.

Ant Clemons dan Justin Timberlake

Justin Timberlake dalam wawancaranya bersama Today Show mengaku, bersemangat dan merasa terhormat atas kesempatan tersebut. "Aku mendapat telepon dan diminta untuk menjadi pengisi acara. Aku mengiyakan tawaran itu," ujarnya.

Timberlake akan tampil bersama Ant Clemons membawakan lagu Better Days dalam Celebrating America. Selain itu, akan ada pula penampilan khusus dari Jon Bon Jovi, Demi Lovato, dan John Legend.

Garth Brooks

Pada 18 Januari 2021, Garth Brooks mengumumkan, ia akan membaca ungkapan persatuan dalam acara tersebut. “Ini adalah caraku mengabdi pada negara ini,” katanya.

“Aku dekat dengan setiap presiden yang pernah memimpin Amerika, sejak Carter kecuali Reagan. Ini suatu kehormatan bagiku tak peduli siapapun presidennya."

New Radicals

Band rock New Radicals akan tampil membawakan lagu hit mereka, You Get What You Give dalam Celebrating America. “Ada satu hal di bumi yang dapat menyatukan band kami. Meskipun hanya sehari, itu adalah harapan lagu kami bisa menjadi cahaya,” kata Gregg Alexander kepada Rolling Stone.

Grup rock ini diketahui hiatus sejak tahun 1999. Namun Alexander berharap, penampilan mereka dalam Celebrating America bisa menjadi sumber kepercayaan bagi warga Amerika Serikat.

Tim McGraw dan Tyler Hubbard

Dua bintang musik Country ini akan menampilkan lagu terbaru mereka, Undivided. Lagu itu mengusung pesan tentang persatuan, serupa dengan kampanye Biden.

McGraw juga menyayangkan Insiden Capitol yang terjadi pada 6 Januari silam. “Undivided berbicara tentang kontrak sosial yang dimiliki setiap orang. Ini bukan tentang politik, tapi bagaimana kita seharusnya memperlakukan satu sama lain.”

Katy Perry

Penyanyi Katy Perry akan menjadi penutup dalam acara Celebrating America. Keterlibatan ibu satu anak itu diumumkannya, pada 19 Januari 2021, lewat Twitter.

Dia mengunggah foto mikrofon andalannya yang akan dipakai untuk Celebrating America. Pada Pemilu 2020, penyanyi serta juri American Idol itu telah menyuarakan dukungannya untuk Biden-Harris.*

