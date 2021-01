JAKARTA - Marcell Siahaan dan Via Vallen membuka Amazing Concert Teman Duet malam ini, Selasa (19/1/2021). Keduanya membawakan lagu I Miss You But I Hate You, yang dipopulerkan grup band Slank.

Diawali dengan penampilan dancer yang menggunakan pakaian glow in the dark. Marcel dan Via kemudian muncul dari balik panggung.

Harmonisasi suara yang pas membuat kolaborasi penyanyi beda genre ini begitu apik. Marcell dan Via pun tampak serasi dengan saling bertatapan di atas panggung.

Penampilan dilanjutkan dengan Via yang membawakan lagu Pamer Bojo, milik mendiang Didi Kempot. Ia berkolaborasi dengan pedangdut senior Iis Dahlia.

Amazing Concert Teman Duet merupakan konser pembuka menjelang The Voice Kids Indonesia season 4. Para juri, Isyana Sarasvati, Marcell, dan Yura Yunita tampil di konser ini.

Mereka menampilkan kolaborasi dengan sejumlah penyanyi ternama Tanah Air. Di antaranya adalah Titi DJ, Via Vallen, Iis Dahlia, Danang, Vionita, dan Dyrga Dadali.

