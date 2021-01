JAKARTA - Ajang Indonesian Idol Special Season semalam telah menggelar babak Spektakuler Show 2, ada tujuh peserta yang memberikan penampilan terbaiknya di hadapan para juri.

Salah satunya adalah Kirana Putri Anandita yang membuka panggung Spektakuler Show dengan membawakan lagu hits dari Bunga Citra Lestari yang berjudul ‘Cinta Sejati’.

Membawakan lagu tersebut dengan cara dan aransemen berbeda, Kirana berhasil meluluhkan hati juri. Peserta termuda itu mendapatkan standing ovation dan pujian dari Rossa.

Ingin tahu tentang Kirana lebih mendalam? Sebelumnya ditengah kesibukannya latihan, Kirana menyempatkan diri untuk mengikuti program Idol Live Chat di aplikasi RCTI+.

Banyak fakta seru dan menarik dari para kontestan Indonesian Idol Special Season yang bisa disaksikan melalui program Idol Live Chat yang hadir eksklusif di RCTI+.

Kirana membagikan ceritanya, dimulai dari asal usul nama fanbase yang dimiliki oleh Kirana.

“Jadi fanbase aku itu namanya Baraya Kirana kan, nah Baraya itu aku ambil dari Bahasa Sunda, artinya adalah saudara atau keluarga, jadi aku anggep fans aku adalah saudara dan keluarga aku”, ucap Kirana.

Tidak hanya itu saja, Kirana juga menceritakan hobit yang disukai oleh dirinya. “Hobi aku selain bernyanyi aku suka nonton film, aku suka nonton drakor, dan aku tuh suka banget Korea loh Guys. aku K-popers yah btw, aku Army garis keras temen-temen” ucap Kirana.

Kirana juga menyanyikan sedikit lagu Korea yang berjudul ‘Dynamite’. Wow keren banget pokoknya.

Pada program ini, Kirana tak lupa membacakan pesan-pesan yang diberikan oleh penggemarnya melalui Live Chat plus, RCTI+. Salah satunya pesan yang diberikan oleh Nurdin “Kirana lucu banget parah”, Kirana langsung menanggapi, “thankyou so much kak Nurdin” ucap Kirana.

Program Live Chat ini juga mengadakan games seru loh, Kirana kebagian bermain bersama Rimar dan game yang dimainkan adalah game ‘Watch My Lips dengan tema peribahasa’. Dimana pada game ini mengharuskan pemain untuk menebak kata yang diucapkan oleh seseorang di dalam video tersebut. Dan yang kalah akan mendapatkan hukuman.

