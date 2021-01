JAKARTA - The Voice Kids Indonesia sebagai ajang talent search bernyanyi kebanggaan anak Indonesia milik GTV akan segera kembali. Sempat tertunda hingga satu tahun lamanya, tak heran kalau The Voice Kids Indonesia Season 4 menjadi sesuatu yang sangat ditunggu – tunggu kehadirannya. Ada yang berbeda di The Voice Kids Indonesia Season 4 tahun 2021 ini, ada perubahan line up para Coaches hingga momen pertemuan perdana mereka dalam Amazing Concert Teman Duet.

Para talenta muda berbakat menggemaskan datang dari berbagai penjuru Indonesia untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi penyanyi professional. Bukan dari penampilan atau wajah, hanya di The Voice Kids Indonesia kemampuan vokal seorang kontestan menjadi penentu nomor satu lolos atau tidaknya ia ke babak selanjutnya. Tak heran, seringkali performance dari kontestan berbakat The Voice Kids Indonesia berhasil viral dan trending di berbagai media sosial. Hal ini menjadi bukti kualitas dari para kontestan The Voice Kids Indonesia yang dididik oleh para Coaches-nya berhasil mendapatkan tempat yang spesial di kalangan pecinta musik Indonesia.

Isyana Sarasvati, Rizky Febian, Yura Yunita dan Marcell didaulat sebagai para Coaches di The Voice Kids Indonesia Season 4 yang akan menilai dan membantu para kontestan untuk menyempurnakan vokal dan aksi panggung mereka. Isyana Sarasvati, Rizky Febian, Yura Yunita dan Marcell adalah musisi yang memiliki kiprah yang patut disegani dalam kancah musik Indonesia. Kesemuanya memiliki lagu hits yang sangat disukai oleh para pecinta musik Indonesia. Ditambah lagi keempatnya juga berhasil mengukir prestasi musik yang membanggakan.

Hari Selasa 19 Januari pukul 21.00 WIB LIVE di GTV menjadi momen perdana dan istimewa karena Isyana Sarasvati, Marcell dan Yura Yunita sebagai para Coaches The Voice Kids Indonesia akan tampil di Amazing Concert Teman Duet.

Inilah panggung spesial yang menjadi konser pembuka para Coaches menjelang The Voice Kids Indonesia season 4 yang sudah kita tunggu - tunggu. “Saksikan penampilan saya bersama Coaches The Voice Kids Indonesia lainnya dalam Amazing Concert Teman Duet di GTV” ucap Isyana Sarasvati (13/01/21). “Suatu kebanggaan buat saya bisa perform dan berkolaborasi bareng dengan Coaches lainnya. Nantikan kejutan spesialnya di Amazing Concert Teman Duet” kata Marcell (13/01/21)

Para Coaches The Voice Kids Indonesia akan berkolaborasi bersama musisi – musisi luar biasa di Indonesia seperti Titi DJ “Sang Diva”, Via Vallen “Sang Ratu Pop Koplo”, Iis Dahlia “Sang Diva Dangdut”, Danang “Genius of Dangdut”, Vionita “Penyanyi Muda Bertalenta” dan Dyrga Dadali “Sang Vokalis Berbakat”. Line up para musisi luar biasa ini dijamin akan membawa kemeriahan dan suka cita kepada siapapun yang menonton penampilan mereka. Dipandu oleh para host berpengalaman yang ceria dan sangat menghibur, Ananda Omesh dan Vefa Darwanti. Program Amazing Concert Teman Duet pastinya akan membawa kebahagiaan ke dalam rumahmu bersama orang – orang tersayang.

Program Amazing Concert sebagai program musik spesial unggulan dari GTV akan menjadi rangkaian spesial yang akan digelar satu kali setiap bulannya di tahun 2021. Nantikan deretan para musisi berkelas setiap bulannya yang akan menemanimu dan memberikan hiburan terbaik. Saksikan Amazing Concert Teman Duet pada hari Selasa 19 Januari pukul 21.00 WIB LIVE di GTV. Program Amazing Concert juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.