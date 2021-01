JAKARTA - Titi DJ telah menghadirkan Show Off Your Colors dengan nuansa kekinian beberapa waktu lalu. Tak cuma musik, Titi DJ kini juga telah menghadirkan video klip lagu tersebut.

Show Off Your Colors merupakan lagu Titi DJ yang telah hadir pada 2015 dalam album Ekspresi Ekspresi. Namun kali ini, ia menghadirkan Show Off Your Colors dengan nuansa baru yang lebih fresh. Ia berkolaborasi dengan musisi lintas generasi seperti Sara Fajira dan Eka Gustiwana.

Baca Juga:

Sempat Beda Agama, 5 Artis Ini Ikuti Keyakinan Pasangan

Titi DJ Kenang Perjuangan Mendiang Ibu Antar Naik Bus Demi Jadi Artis

Misi Titi DJ, bukan hanya menghadirkan kekompakan lintas generasi, tetapi juga berbagai warna dan keberagaman Indonesia. Semangat yang pas untuk bersatu menghadapi pandemi.

"Lagu kolaborasi lintas generasi ini, mengajak semua generasi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk tetap bertahan dan memberikan berbagai warna untuk Indonesia di tengah pandemi ini," kata Titi DJ dalam rilis yang diterima Okezone.

Titi DJ juga mengajak sang putri, Salma Chetizsa dalam kolaborasi tersebut. Di bawah naungan E-Motion Entertainment, Titi DJ berharap Show Off Your Colors menjadi penyemangat.

"Semangat itu ditunjukkan pada official Video Clip Show Off Your Colors, dengan menampilkan berbagai warna cerah dan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia," tukasnya.

Show Off Your Colors mulai hadir pada 20 Januari 2021.

(aln)