HOME CELEBRITY MUSIK

Titi DJ Usung Tema Merah Delima di Album 40 untuk Menandai 40 Tahun Berkarya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |07:05 WIB
Titi DJ Usung Tema Merah Delima di Album <i>40</i> untuk Menandai 40 Tahun Berkarya
Titi DJ rilis album baru (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Titi DJ akhirnya kembali merilis album setelah absen selama 8 tahun. Bertajuk '40', album tersebut dirilis sebagai pertanda bahwa pemilik nama asli Titi Dwi Djajanti itu sudah 40 tahun berkarya di industri musik Tanah Air.

"Ketika saya menginjak 40 tahun, saya merasa saya harus mengeluarkan album sebagai penanda bahwa saya sudah 40 tahun," kata Titi DJ dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Titi DJ kemudian menjelaskan bahwa sempat ada yang menyarankan agar dirinya mengadakan konser, alih-alih merilis album.

Namun Titi DJ tidak sepakat dengan saran tersebut. Menurutnya konser bisa kapan saja ia adakan, kali ini ia bener-bener ingin mengeluarkan kembali karya.

Titi DJ (Ayu)

Titi DJ rilis album baru (Foto: Ayu Utami/MPI)


"Ada yang bilang kenapa gak konser, saya bilang konser bisa kita pikirkan nanti yang penting adalah saya harus mengeluarkan album, apalagi 8 tahun saya sudah tidak mengeluarkan album," jelas Titi DJ.

Di album 40 ini, Titi DJ membawa konsep serba merah. Tentu bukan tanpa alasan, usia 40 memang memiliki simbol rubi atau merah delima.

"Karena perayaan 40 tahun itu simbol nya Rubi, batu merah delima. Jadi melambangkan bahwa 40 tahun seseorang itu sepertinya akan sangat bagus kalo warnanya merah dan cocok ternyata memang," terang Titi DJ.

