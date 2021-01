LOS ANGELES - Marvel Cinematic Universe (MCU) resmi memulai fase keempatnya. WandaVision yang ditayangkan di platform Disney+ mulai 15 Januari 2021 waktu setempat menjadi pintu pembuka MCU fase 4.

Melansir ANTARA, Sabtu (16/1/2021), WandaVision fokus pada kehidupan Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dan Vision (Paul Bettany). Penggemar akhirnya bisa melihat lebih dalam tentang bagaimana sinergi pasangan dengan kekuatan super tersebut.

WandaVision menggabungkan benang cerita dari MCU dengan pendekatan konsep serial televisi komedi situasi (sitkom) klasik, tepatnya di era 1950-60an.

Serial ini berlangsung beberapa saat setelah peristiwa Avengers: Endgame. Wanda Maximoff serta Vision hidup dalam kebahagiaan rumah tangga seperti layaknya di sebuah sitkom.

Persis seperti sesuatu yang keluar dari komedi situasi, mereka tampil dalam balutan warna hitam-putih, dibingkai dalam rasio aspek 4:3, dan ikut "dimeriahkan" oleh reaksi dan tawa penonton di studio.

Disutradarai oleh Matt Shakman dengan Jac Schaeffer sebagai head writer, keduanya bisa menampilkan bagaimana lucunya hubungan dan dinamika antara Wanda dan Vision, serta teman-teman di sekeliling mereka dengan segar.

Perilisan WandaVision akan dilanjutkan dengan The Falcon and The Winter Soldier, yang akan tayang di Disney+ Hotstar pada tanggal 19 Maret 2021 mendatang.

Menyusul kedua serial tersebut, Loki dipastikan akan debut di Disney+ pada bulan Mei mendatang, menampilkan karakter ikonik God of Mischief saat ia keluar dari bayang-bayang saudaranya dalam serial baru yang mengambil latar setelah kejadian Avengers: Endgame.

Tom Hiddleston kembali memerankan Loki, bersama dengan Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, dan Richard E. Loki disutradarai oleh Grant. Kate Herron, dan Michael Waldron sebagai head writer.