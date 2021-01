JAKARTA - Marvel Studios mempersembahkan serial terbaru yang bertajuk WandaVision. Serial dengan sembilan episode ini tayang perdana di Disney+ Hotstar mulai 15 Januari 2021, pukul 15.00 WIB.

Konsep yang ditawarkan serial WandaVision cukup unik, dengannmenggabungkan serial televisi klasik dan Marvel Cinematic Universe.

Menceritakan tentang Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dan Vision (Paul Bettany), dua makhluk dengan kekuatan super yang menjalani kehidupan di pinggiran kota yang ideal. Mereka curiga bahwa semuanya tak berjalan seperti yang terlihat.

WandaVision disutradarai Matt Shakman dengan Jac Schaeffer sebagai head writer. Dibintangi oleh sejumlah bintang yang pernah membintangi film Marvel sebelumnya, seperti Teyonah Parris (Monica Rambeau), Kat Dannings (Darcy), dan Randall Park (Jimmy Woo).

Theme song yang dihadirkan WandaVision pun spesial. Mereka memilih karya para penulis lagu animasi Frozen, Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez, yang sukses menyabet penghargaan Oscar.

Serial WandaVision ini akan menjadi kelanjutan dari Marvel Cinematic Universe dalam format baru. Perilisannya akan dilanjutkan dengan serial The Falcon and The Winter Soldier dan Loki yang menyusul di tahun ini.

(edh)