JAKARTA - Di saat kita sedang suntuk dan bingung mau ngapain, mendengerkan podcast salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Salah satu platform untuk mendengarkan podcast yang dapat digunakan yakni RCTI+. Dalam Fitur Radio+ sendiri terdapat banyak konten audio seperti aggregate radio streaming dari seluruh Indonesia, podcast, drama radio atau bisa dibilang sebagai cerita suara, dan juga audiobook.

Podcast Bebcong kali ini yang berjudul Awalnya Ngeluh Malah Jadi Nagih yang tayang di RCTI+, podcast ini beb dan cong menceritakan kegiatan yang dilakukan selama adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan dirinya melakukan PSBB.

Selain itu juga, pada podcast ini membicarakan bagaimana pekerjaan mereka dengan adanya pandemi Covid-19 ini, apakah dilakukan dengan offline atau diberlakukan Work From Home (WFH).

Masing-masing menceritakan pekerjaan mereka, keluh kesa serta hambatan dibicarakan pada podcast ini. Salah satunya narasumber yang ada pada podcast ini, yang mengatakan “Ya nggak sih, dari sebelum gue udah new normal pun, ya gue emang masuknya tuh lebih sering masuk ke kantor, karna kan you know lah gue kerja di media cong, jadi sedangkan media itu kan dianjurkan untuk wfh, jadi ya masuk kantor aja” ucap beb pada podcast tersebut.

“Lebih parah lagi, gue nggak ada WFH nya, gua harus masuk tiap hari, sedangkan PSBB masih jalan dan yang menghambat gue itu ya lu tau lah transportasi banyak banget yang ditahan, banyak banget yang dilarang yakan,” ucap narasumber tersebut. Apa yang membuat Nagih ? Dengarkan podcast Bebcong Story yang berjudul Awalnya Ngeluh Malah Jadi Nagih di Radio+, aplikasi RCTI+ atau dapat melalui link https://radio.rctiplus.com/player-music?contentType=podcast&contentId=946. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menikmati banyak konten seru lainnya melalui link https://www.rctiplus.com/.