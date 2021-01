JAKARTA - Virgoun Tambunan turut berduka atas meninggalnya ulama kondang, Syekh Ali Jaber. Virgoun merasa begitu kehilangan Syekh Ali.

“Inna Lillahi wa inna ilayhi raji’un. Selamat jalan gurunda. Syekh Muhammad Ali Jaber,” tulis Virgoun dalam keterangan foto yang diunggah di Instagram, Kamis (14/1/2021).

Pengalaman bersama Syekh Ali Jaber bakal selalu dikenang. Sebab dengan Syekh Ali Jaber-lah, Virgoun mengucapkan dua kalimat syahadat.

“Terima kasih telah menuntunku bersyahadat. Insya Allah di dalam setiap sujudku ada setitik amal jariah untukmu. See you in the other side,” tulis Virgoun.

Unggahan Virgoun pun langsung banjir komentar dari netizen yang menjadi followers di Instagram pribadinya. “Beruntung banget wak bisa Bersyahadat langsung dituntun oleh beliau. Masha Allah.. masih ga nyangka beliau wafat. Ya Allah tempatkan lah @syekh.alijaber ditempat paling terbaik di sisi Mu ya Allah. Al-fatihah buat syekh Ali Jaber,” tulis netizen.

“Masya Allah terharu ternyata baru tahu yang memualafkan bang Virgoun adl alm. Syekh Ali Jaber,” tulis netizen. “Semoga khusnul khotimah. Aamiin,” tulis netizen di kolom komentar.

