SEOUL - Drama True Beauty mengalami lonjakan rating pada Episode 9 yang tayang pada 13 Januari 2021. Nielsen Korea mencatat, drama tersebut mendulang rating penonton sebesar 4,26 persen.

Mengutip Soompi, Kamis (14/1/2021), rating tersebut naik cukup pesat dibanding episode 8 yang hanya 2,9 persen. Rating tersebut tercatat sebagai raihan tertinggi sejak True Beauty debut di layar kaca, pada 9 Desember 2020.

Episode 9 True Beauty dimulai dengan Lee Suho (Cha Eun Woo) dan Lim Ju Kyung (Moon Ga Young) yang menjalani hubungan diam-diam. Ju Kyung tak merasa percaya diri bisa menghadapi para penggemar Suho di sekolah.

Pacaran diam-diam ternyata tidak mudah untuk mereka jalani. Saat makan bersama di sebuah mall, teman-teman Ju Kyung memergoki mereka. Bahkan saat mereka memutuskan untuk berkencan di toko komik pun masih ada gangguan.

Sementara itu, drama Run On dan Cheat on Me If You Can bersaing cukup ketat. Drama yang diperankan Im Siwan dan Shin Se Kyung tersebut membukukan rating 3,1 persen, turun dibandingkan episode sebelumnya sebesar 3,7 persen.

Di lain pihak, drama KBS Cheat on Me If You Can hanya mampu membukukan rating 2,6 dan 3,4 persen untuk dua bagiannya. Angka itu naik tipis dibandingkan minggu lalu sebesar 2,9 dan 3 persen untuk dua bagiannya.*

