SEOUL - Kabar gembira bagi para penggemar Kim Hanbin alias B.I. Mantan leader iKON tersebut akan kembali mewarnai dunia musik K-Pop.

Pasalnya, B.I akan berkolaborasi dengan EPIK HIGH di album terbaru Tablo cs. Kabar tersebut diketahui dari unggahan ayah Haru itu di Instagram pribadinya, Senin (11/1/2021).

Tablo membagikan foto polaroid yang menampilkan beberapa rapper dan penyanyi ternama yang akan berkolaborasi mereka di album Epik High Is Here Part 1. Mereka adalah Woo Won Jae, G Soul, MISO, CL, Zico, Heize, Changmo, Nucksal, Kim Sawol, dan B.I.

"Album studio ke-10 Epik High, Epik High Is Here. Bagian 1 dari album ganda akan dirilis 18/1/2021 6PM KST," tulis Tablo dalam keterangan foto seperti dikutip Okezone, Selasa (12/1/2021).

Melansir Kpop Starz, album tersebut akan merilis berisi lagu Rosario, Lesson Zero, Based on a True Story, Leica, In Selfie Defense, True Crime, Social Distance 16, End of The World, dan Wish You Were Here. Masih belum diketahui pasti di lagu mana B.I akan berkolaborasi dengan EPIK HIGH.

Namun yang pasti, kabar kolaborasi EPIK HIGH bersama B.I ini disambut hangat oleh para penggemar. Bahkan tagar #KIMHANBIN dan #RapperBIxEpikHigh sempat trending di linimasa Twitter. Untuk diketahui, B.I sebelumnya pernah terseret kasus narkoba pada Juni 2019. Pesan chat terkait rencana dirinya ingin membeli ganja diungkap oleh Dispatch. Imbas skandal itu, B.I memutuskan untuk hengkang dari iKON dan fokus menjalani kasus hukumnya. Pihak kepolisian kemudian memilih menutup kasus tersebut lantaran hasil tes narkoba B.I dinyatakan negatif pada Februari 2020.