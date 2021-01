SEOUL - Publik mengenal Han Ji Hyun sebagai Joon Seok Kyung yang malas belajar dan gemar mencontek ujian kembarannya di Penthouse. Tapi di kehidupan nyata, Han Ji Hyun ternyata sosok yang pintar.

Hal tersebut terbukti dari diterimanya dia di enam universitas besar sekaligus di Korea Selatan. Aktris kelahiran 1996 itu mendaftar masuk kuliah pada 2015.

Mengutip Koreaboo, Sabtu (9/1/2021), Han Ji Hyun diterima di Korean National University of Arts, Chung-Ang Unversity, Dongguk University, Sungkyunkwan University, Sejong University and Seoul Institute of Arts. Semua berkat kemampuan akting dan seninya.

Han Ji Hyun menempuh pendidikan akting saat masih SMA di MTM Actor Academy. Fakta bahwa ia baru belajar akting saat SMA dan langsung diterima di 6 universitas bergengsi membuktikan bahwa aktris yang memang punya saudara kembar di kehidupan nyata itu memiliki bakat berakting dalam dirinya.

Nama Han Ji Hyun meroket setelah akting apiknya sebagai Joon Seok Kyung di Penthouse. Drama hits SBS itu bukanlah debut aktingnya. Pada 2019, ia sudah berakting di drama The Wind Blows sebagai Sun Kyung.

