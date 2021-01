JAKARTA - Indonesian Idol Special Season Senin pekan depan (11/1) memasuki babak Spektakuler Top 13. Di dalamnya ada Rimar dan Kelvin yang terus berjuang mencapai impian mereka, keduanya sempat deg-degan karena sempat tidak aman di babak Eliminasi dan harus berjuang di babak Wildcard. Keduanya akhirnya lolos dan kini ada di babak Spektakuler.

Pada episode Idol Update Live Backstage pertama di babak Spektakuler, Rimar dan Kelvin berkesempatan tampil turut meramaikan acara. Bramantia host Idol Update Live Backstage ini bertanya kepada Rimar, “kalo Rimar sendiri ini kan dibilang penampilannya berbeda, boleh di jelasin dong ke viewers juga nih.”

Baca Juga:

Tereliminasi, Karen Rantung Ungkap Saingan Terbesarnya di Indonesian Idol

13 Finalis Indonesian Idol yang Lolos ke Babak Berikutnya





Rimar-pun langsung tanpa ragu menanggapi pertanyaan tersebut, “ini konsepnya sebenarnya kayak apa yah, sedikit desperate gitu sih, kayak menunggu kekasih nya untuk datang, tapi ternyata kekasihnya tuh ga dateng-dateng,” ucap Rimar tertawa.

Bramantia kembali bertanya kepada Kelvin dan Rimar “Boleh cerita-cerita dong, Rimar sama Kelvin pas kemarin dari result abis itu lolos ke sampai tahap ini ke spekta, how do you feel? Dari Rimar dulu deh.”

“Kalau aku sih seneng banget bisa masuk ke spekta, gak nyangka aja gitu kan sempat di bawah juga, sempat masuk wildcard juga, terus abis itu pas kemarin menuju spekta bisa langsung lolos alhamdulilah banget,” jawab Rimar.

Kelvin juga menjawab, "nggak jauh beda sama Rimar, karena gua pun mengikuti babak yang sama, kita sama-sama di wildcard. Jadi rasa seneng banget sih.”

Tidak lupa, Rimar juga memberikan salamnya kepada keluarga dan juga para penggemarnya, di mana dirinya berterima kasih sekali kepada para mereka.

“Buat keluarga aku sama buat fans-fans makasih banyak udah dukung aku, dan mungkin aku masih belum bisa sebagus kemarin-kemarin, tapi aku bakal berjuang lagi supaya bisa lebih baik lagi kalo lolos,” ucap Rimar.

Kelvin juga ikut memberikan salam kepada keluarga dan penggemarnya, khususnya anak-anak kloter 5 karena telah mendukung dirinya sampai saat ini.

“Terima kasih banget anak-anak kloter 5, buat Adon, terus buat bapak ketua kita Novan, Andreas juga, Kelvin Nation. Buat kelvin Nation terima kasih banget udah support, dan udah ngasih beribu ribu support buat aku, buat vote juga terima kasih banget, dan buat keluarga dirumah semua nya terima kasih,” ucap Kelvin.

Idol Update Live Backstage adalah sebuah program eksklusif di RCTI+ bersama finalis Indonesian Idol Special Season. Hadir pada setiap jeda iklan, program ini mengajak para viewers untuk bisa kenal lebih jauh para kontestan melalui tanya jawab dengan fans melalui kolom live chat hingga seru-seruan bermain games.

Dalam program ini, terdapat juga segmen I-Versus yang merupakan sebuah game yang dimainkan oleh Rimar dan Kelvin. I-Versus antara Rimar dan Kelvin hari ini adalah menebak judul lagu hanya dengan satu bait lirik.

Mau tau keseruan Idol Update Live Backstage bersama Rimar dan Kelvin selengkapnya? Tonton tayangan ini secara full hanya di aplikasi RCTI+ atau dapat melalui link https://www.rctiplus.com/programs/1126/idol-update-live-backstage/episode/19557/soulmate-banget-kelvin-dan-rimar.

Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store gratis untuk bisa menyaksikan banyak konten seru lainnya. RCTI+ juga bisa diakses melalui link https://www.rctiplus.com

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. • Website: https://www.rctiplus.com/ • Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ • Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus • Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ • Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in • App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599