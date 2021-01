JAKARTA - Sukses memanjakan pemirsa Indonesia dengan deretan film Hollywood pada liburan Tahun Baru pada Desember 2020, GTV kembali menghadirkan tayangan kelas platinum pada awal 2021.

Menariknya, GTV menghadirkan dua film Hollywood yang bisa disaksikan mulai Kamis (7/1/2021), pukul 20.00 WIB. Sesuai tagline 'Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia', GTV berkomitmen menyajikan tayangan terbaik bagi pemirsa setianya.

Sederet film Hollywood pilihan dihadirkan menemani keluarga Indonesia, dengan beragam judul favorit, genre variatif, pilihan cerita terbaik, dan para bintang Hollywood papan atas. Bagi Anda penggemar otomotif, bisa menonton Fast & Furious dan sekuelnya The Fate of The Furious.

Bagi Anda yang terjebak dalam dilema atau sedang sulit mencari jalan keluar, The Maze Runner dan The Maze Runner: The Scorch Trials bisa menjadi pilihan. Dalam film ini, Thomas (Dylan O’Brien) dan kelompoknya akan berusaha keras keluar dari labirin raksasa yang penuh jebakan.

Penikmat genre spionase juga dapat menikmati aksi Eggsy dalam film Kingsman: The Secret Service dan Kingsman: The Golden Circle. Film ini tak hanya menyajikan kisah spionase yang seru, namun juga ada komedi dan genre romantis di dalamnya.

Aksi Liam Neeson dalam mempertahankan anak dan istrinya yang diculik para penjahat dalam film Taken 2 dan Taken 3 juga bisa menjadi pilihan. Neeson berperan sebagai Bryan Mills, seorang mantan anggota Central Intelligence Agency (CIA) yang dihantui masa lalunya. Sementara itu, laga terbarik Sylvester Stallone dalam First Blood dan Rambo: First Blood Part 2 akan menghiasi layar kaca Anda di malam yang sama. Jadi, pastikan tidak ketinggalan karena deretan film terbaik itu akan tayang di GTV sepanjang 7-11 Januari 2021, setiap jam 20.00 WIB. Program tersebut juga bisa disaksikan lewat aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses situs www.rctiplus.com.