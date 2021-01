JAKARTA - Mantan kekasih Kalina Octaranny, Indra Weber Ramli melontarkan kata-kata kasar ketika ditanya soal pernikahan ibu satu anak itu. Bahkan pria berdarah Jerman-Indonesia tersebut mengaku enggan untuk hadir ke pernikahan Sang mantan dengan Vicky Prasetyo.

Hal tersebut diketahui saat Indra mengadakan sesi tanya jawab di Instagram pribadinya. Kemudian, salah satu warganet bertanya terkait kemungkinan kehadirannya di pernikahan Kalina dan Vicky.

"No way, never ever (tidak mungkin pernah)," tulis Indra di Instagram seperti dikutip Okezone, Kamis (7/1/2021).

Tak hanya sampai disitu, dia juga berlagak tak mengenal Kalina dan melontarkan kata-kata kasar dalam bahasa Inggris.

"Who the fuck is Kalina (siapa itu Kalina)," katanya menambahkan.

Kalina Octaranny sebelumnya sempat menjalin asmara dengan Indra Weber Ramli pada Oktober 2020.

Menurut mantan istri Deddy Corbuzier itu, pria tersebut merupakan mantan kekasihnya saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia pun menjalani pacaran jarak jauh, lantaran mantan kekasihnya itu berada di Jerman. Hubungan tersebut tampaknya tak berjalan mulus. Kalina kemudian menjalin asmara dengan Vicky Prasetyo pada November silam. Bahkan, keduanya dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada Februari 2021.